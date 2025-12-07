¿Los Bancos Abren el 12 de Diciembre 2025? CNBV Anuncia Cierres Estos Días del Mes en Sucursales

Éste es uno de los meses con mayores festividades en el año. Del Día de la Virgen a la víspera del Año Nuevo, se realizan celebraciones y, con ello, varios días festivos, por lo que debes de elegir bien para qué día dejar los movimientos financieros. Ante la duda, en N+ te contamos si abren los bancos el 12 de diciembre 2025 y qué días estarán cerrados, de acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Como debes saber, es dicho órgano el encargado de supervisar y regula el sistema financiero mexicano. Entre sus funciones está publicar cuáles son los días que laborarán las entidades financieras y cuándo descansarán los trabajadores del sector. A pesar de ir de la mano de los días festivos oficiales establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), tiene la facultad de realizar algunos cambios.

Video: ¿Es Festivo el 12 de Diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe?

¿Abren los bancos el 12 de diciembre 2025?

De acuerdo con el calendario de la CNBV, este viernes 12 de diciembre 2025 no ofrecerán servicio los bancos en México. Entre las ocho fechas en las que se mantienen cerradas las sucursales en todo el país, se encuentra el mencionado día del mes.

Sin embargo, no debes confundirte, pues aunque muchos puedan pensar que se trata de un festivo oficial por el Día de la Virgen de Guadalupe, uno de los más importantes para el catolicismo mexicano, con sus más de poco más de 97.8 millones de fieles en el país (INEGI), no es por tal conmemoración que cierran las firmas bancarias.

El 12 de diciembre se celebra el Día del Empleado Bancario, un momento en el año para homenajear al gremio y de suspensión de actividades presenciales en bancos, aunque la banca en línea y cajeros automáticos funcionan con regularidad.

Por este motivo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios (Condusef) comparte estas recomendaciones para evitar contratiempos con tus trámites bancarios:

Prevé la situación y realiza tus pendientes bancarios con anticipación.

Los bancos localizados dentro de las plazas comerciales y supermercados sí darán servicio, pero toma en cuenta que podrían estar saturados.

Otra opción para realizar tus transacciones es hacer uso de los multicajeros o practicajas, los corresponsales bancarios, la banca móvil y en línea, los cuales deberán funcionar con normalidad en todas las instituciones bancarias.

Nota relacionada: ¿Cuántos Días Festivos Oficiales Tiene Diciembre 2025? Esto Dice la LFT sobre Pago Triple

¿Qué días cierran los bancos en diciembre 2025?

12 de diciembre 2025: Día del Empleado Bancario

25 de diciembre 2025: Navidad

Los sábados y domingos

Historias recomendadas:

DMZ