Virgen de Guadalupe 2025: ¿A Qué Hora Serán las Misas en la Villita y Catedral de Puebla?
Cantarán las mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre de 2025 en Puebla; En la celebración habrá verbena y misas especiales.
El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe también conocido como La Villita, ubicado en la Avenida Reforma a un costado del Paseo Bravo alista festividades para celebrar a la Virgen de Guadalupe en este 2025. Conoce el horario de misas que habrá en su honor.
De acuerdo con el calendario de la Fiesta Patronal, el 11 de diciembre habrá misas a las 11:00, 18:00 y 21:00 horas, esta última dedicada a personas enfermas, mientras que las mañanitas y la Misa de Gallo se llevará a cabo a las 23:45 horas.
El día 12 de diciembre, la homilía de aurora será a las 6:00 de la mañana y la celebración principal a las 9:00 a.m.; Además para pedir por la paz del mundo, desde octubre a las 10:00 de la mañana comenzaron a rezar rosarios, es decir uno por día hasta completar 46.
A esta festividad religiosa acuden cientos de fieles católicos y peregrinos a dar gracias a la Virgen del Tepeyac por las bendiciones recibidas.
Como cada año la verbena no puede faltar en esta celebración para la Virgen de Guadalupe; En inmediaciones del Paseo Bravo habrán comerciantes navideños, antojitos, juegos mecánicos y muchas más atracciones.
Cierres viales para el 10, 11 y 12 diciembre por celebraciones de la Virgen de Guadalupe en Puebla
Debido a esta gran fiesta, se prevén los siguientes cierres viales desde el 10 de diciembre en la zona del Paseo Bravo.
- 13 Sur, desde la Avenida Juárez a la 2 Poniente
- 3 Poniente, desde la 11 a la 13 Sur
- Avenida Reforma, desde la 11 a la 13 Sur
- Avenida Juárez y 13 Sur
- 15 Sur y 5 Poniente
- 3 Poniente y 11 Sur
- Reforma y 15 Sur
Noticias relacionada: Feria Patronal en Honor a la Virgen de Guadalupe 2025 en Sierra Norte de Puebla; ¿Cuándo Inicia?
Misas por Día de la Virgen de Guadalupe 2025 en la Catedral de Puebla
En cuanto a las celebraciones eucarísticas por la Virgen de Guadalupe en la Catedral de Puebla, aún no han confirmado el horario en que se llevarán acabo las misas especiales.
No obstante te recordamos el horario de misas de lunes a sábado en esta iglesia: 8:00 y 9:00 a.m., 12:00 p.m. y 7:00 p.m. y para el 12 de diciembre se prevé que agreguen dos celebraciones eucarísticas a las 13:00 y 18:00 horas.
Con información de Ana Celia Lara y Maggie Castillo
