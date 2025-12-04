El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe también conocido como La Villita, ubicado en la Avenida Reforma a un costado del Paseo Bravo alista festividades para celebrar a la Virgen de Guadalupe en este 2025. Conoce el horario de misas que habrá en su honor.

De acuerdo con el calendario de la Fiesta Patronal, el 11 de diciembre habrá misas a las 11:00, 18:00 y 21:00 horas, esta última dedicada a personas enfermas, mientras que las mañanitas y la Misa de Gallo se llevará a cabo a las 23:45 horas.

El día 12 de diciembre, la homilía de aurora será a las 6:00 de la mañana y la celebración principal a las 9:00 a.m.; Además para pedir por la paz del mundo, desde octubre a las 10:00 de la mañana comenzaron a rezar rosarios, es decir uno por día hasta completar 46.

La Villita espera gran afluencia. Foto: Facebook Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe Puebla

A esta festividad religiosa acuden cientos de fieles católicos y peregrinos a dar gracias a la Virgen del Tepeyac por las bendiciones recibidas.

Como cada año la verbena no puede faltar en esta celebración para la Virgen de Guadalupe; En inmediaciones del Paseo Bravo habrán comerciantes navideños, antojitos, juegos mecánicos y muchas más atracciones.

Cierres viales para el 10, 11 y 12 diciembre por celebraciones de la Virgen de Guadalupe en Puebla

Debido a esta gran fiesta, se prevén los siguientes cierres viales desde el 10 de diciembre en la zona del Paseo Bravo.

13 Sur, desde la Avenida Juárez a la 2 Poniente

3 Poniente, desde la 11 a la 13 Sur

Avenida Reforma, desde la 11 a la 13 Sur

Avenida Juárez y 13 Sur

15 Sur y 5 Poniente

3 Poniente y 11 Sur

Reforma y 15 Sur

Misas por Día de la Virgen de Guadalupe 2025 en la Catedral de Puebla

En cuanto a las celebraciones eucarísticas por la Virgen de Guadalupe en la Catedral de Puebla, aún no han confirmado el horario en que se llevarán acabo las misas especiales.

Así Festejaron a la Virgen de Guadalupe en "La Villita" de Puebla en 2024

No obstante te recordamos el horario de misas de lunes a sábado en esta iglesia: 8:00 y 9:00 a.m., 12:00 p.m. y 7:00 p.m. y para el 12 de diciembre se prevé que agreguen dos celebraciones eucarísticas a las 13:00 y 18:00 horas.

