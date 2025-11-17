El DJ Padre Guilherme Peixoto, sacerdote portugués quien además de presentarse en el Dreamfields 2025, acompañó al Arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinoza en la celebración eucarística de este domingo en la Catedral de la capital poblana.

Su forma de compartir la fe con el mundo es a través de la música electrónica, pero esto no es sencillo porque constantemente la música comercial limita la entrada de expresiones de fe.

Padre Guilherme oficia misa en Catedral de Puebla. Foto: Alejandro Sánchez | N+

Entrevista N+: DJ Padre Guilherme llega a la Catedral de Puebla y a Dreamfields 2025

A pesar de ello, se ha convertido en el máximo exponente de la música electrónica religiosa quizás en el mundo, esto mencionó el DJ Padre Guilherme para una entrevista exclusiva para N+.

Para mí, hay un desafío muy grande que nos ha sido planteado por la Iglesia. El desafío es también para nosotros, que somos católicos, que es salir de los muros de la Iglesia, haciendo que Cristo esté presente en los más diversos lugares de la sociedad.

Algunos temas retoman mensajes que los Papas Francisco y León XIV dirigieron a los jóvenes. La intención es hacer que la música electrónica se convierta también en un mensaje con valores; esto agregó Peixoto.

La música electrónica es un viaje. Cuando un DJ prepara un set, prepara un viaje, con principio, medio y fin. Ahora bien, en este viaje, cada DJ prepara su álbum, su público y yo, como sacerdote que soy, tiene que estar este viaje. Al principio fue difícil, porque no había música electrónica cristiana. Y entonces, ese ha sido también mi trabajo, trabajar para que el viaje sea cada vez más bello y, a través de la discografía, poder también, cada día, lanzar música y presentar a Cristo de esta forma.

El cura Guillherme fue invitado a participar en el Dreamfields México 2025 la noche de este domingo, el cual se llevó a cabo en la zona de los Fuertes en la ciudad de Puebla.

Padre Guilherme llega a México con su presentación en Dreamfields 2025. Foto: Alejandro Sánchez | N+

Más de 75 mil personas se reunieron en este Festival Internacional de Música Electrónica, por lo que los mensajes de esperanza llegaron a todas las edades y a todo volumen.

Nuevo Sacerdote Italiano en la Arquidiócesis de Puebla

Noticia relacionada: Dreamfields México 2025 Llega a Puebla con Steve Aoki y Charlotte de Witte: Line Up Completo

¿Quién es el DJ Padre Guilherme Peixoto?

Guilherme Guimarães Peixoto mejor conocido como DJ Padre Guilherme nació en Portugal en 1974, es decir que actualmente tiene la edad de 51 años; En 1999 fue ordenado como sacerdote, pero su pasión por la música electrónica lo ha llevado a la fama.

Este cura tiene la peculiaridad de combinar su vocación religiosa con este género musical para poder enviar mensajes de paz y fe a los jóvenes y poder conectar con las personas en diferentes ambientes.

El Padre Guilherme se convirtió en DJ con un estilo techno melódico para poder compartir el evangelio a más oídos, además, utiliza su talento para recaudar fondos para la iglesia.

Algunos de sus exitosos más famosos son "The church bells", "Ave Maria" y "Citadel"; Es conocido por realizar sus presentaciones con el hábito de sacerdote, incluyendo la sotana y el alzacuellos.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Rangel y Maggie Castillo

MCS