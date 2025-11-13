Dreamfields México 2025 Llega a Puebla con Steve Aoki y Charlotte de Witte: Line Up Completo

Llega a Puebla el Festival Internacional de Música Electrónica Dreamfields México 2025, un evento lleno de colores, efectos visuales y presentaciones de talla mundial como la de Steve Aoki, Charlotte de Witte y Warface.

La sexta edición de este festival se realizará por primera vez en la ciudad de Puebla, en donde escenarios gigantes serán testigos de la experiencia sonora que darán más de 120 DJ's nacionales e internacionales.

Esta ocasión el festival tiene el tema de “The Power of Imagination” (El Poder de la Imaginación) el cual busca unir la música electrónica con el amor y la esperanza.

Dreamfields México 2025 en Puebla: Fecha y lugar

Las fechas del Dreamfields México 2025 están programadas para este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, en donde durante dos días podrán los asistentes podrán disfrutar de música trance, techno, hardstyle, house, bass y más variaciones.

El lugar del evento será en la zona de Los Fuertes, un espacio que te permite ver la panorámica de la hermosa ciudad poblana, el cual contará con una zona de camping, áreas gastronómicas, áreas de descanso, espacios VIP y juegos mecánicos.

Dreamfields México 2025: Line Up de Sábado 15 y domingo 16 de noviembre

La capital se llenará de luz, beats y energía con la música de los Dj´s invitados, esta es la lista algunos artistas que serán parte de este magno evento.

Charlotte de Witte (DJ belga)

(DJ belga) Steve Aoki

Padre Guilherme (sacerdote DJ que mezcla techno y mensaje)

(sacerdote DJ que mezcla techno y mensaje) Jerry Dávila (artista poblano)

(artista poblano) Warface

Maddix

Meduza

Korolova

Coone

Claptone

Adam Sellouk

Dmtri Saidi

Rebekah

Zorza

The Darkraver

Alfred Beck

Ana Mors

Best Friends Club

Byorn

Dejota

Euforia

Sabina Palma

Seis escenarios se llenarán de tecnología de alto nivel para poder crear estas experiencias únicas que van a resaltar con diversos shows de pirotecnia.

Derrama económica en Puebla por Line Up Dreamfields México 2025

Se espera una asistencia aproximada de 60 mil personas, los cuales han comprado sus boletos desde el pasado 26 de junio en los puntos oficiales de venta.

Este evento no solo estará lleno de magia para los amantes de la música electrónica, también beneficiara la derrama económica en Puebla pues se espera la generación de más de mil 500 empleos.

