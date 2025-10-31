Se Exhiben en Festival en Atlixco, Puebla, las Catrinas Monumentales
Son piezas elaboradas en cartonería que miden hasta 6 metros de altura y representan los oficios de la región. El festival Valle de Catrinas reúne cada año, a más de 600 mil visitantes
Son las Catrinas monumentales del Valle de Atlixco, Puebla, piezas elaboradas en cartonería que miden hasta 6 metros de altura y representan los oficios de la región.
Catrinas caracterizadas de organillera, panadera, bolera, globera, marchanta y herrera se exhiben en calles y plazas públicas.
Al respecto Jeovany Huerta, director de Cultura Atlixco indicó:
Valle de Catrinas inicia en el 2021, son todas Catrinas monumentales hechas de cartonería que es una artesanía que se hace aquí en Atlixco, tenemos 17 catrinas dentro del municipio, unas con movimiento, unas sonoras, así como con algunos efectos
Mientras que una hermosa catrina alfarera ataviada con un pincel y una vasija de barro se exhibe al interior del Centro de Convenciones.
Víctor Hugo Poblano, artista plástico explicó el proceso de elaboración:
Las catrinas se empiezan a trabajar aproximadamente 3 meses antes para su realización hasta el montaje, yo en el pintado sí trabajé solo, hay otros donde si trabajan sus familias completas unas 6 personas trabajando en una sola pieza unas 25 personas trabajando en cada pieza
Manuela Díaz, una visitante a este evento expresó:
Es muy bonito porque es una de las tradiciones que tenemos aquí en México y venir a estos lugares para observar estas cosas es muy padre, es una de las mejores tradiciones que tenemos
Por su parte Zoyla Rojas, otra visitante, resaltó la importancia de las tradiciones:
Es una maravilla el que podamos disfrutarlo en esta época porque se están perdiendo estas tradiciones y con esto les permite a nuestros hijos, a nuevas generaciones conocer todas nuestras costumbres y trascender a nivel mundial
En tanto Aysha, originaria de Atlixco precisó:
A mí me encanta mi cultura soy 100% mexicana, quiero que las personas que vienen de otros países o de otros estados de la República Mexicana conozcan las tradiciones que hay
Festival Valle de Catrinas
En los mágicos campos de cempasúchil se colocaron la catrina Jimadora y la Tlachiquera, enmarcadas por el majestuoso Popocatépetl.
Esta es la magia y el colorido del Valle de Atlixco al sur del estado de Puebla, se exhiben 17 catrinas monumentales elaboradas en cartón hechas 100% por manos de artesanos mexicanos.
El festival Valle de Catrinas reúne cada año, a más de 600 mil visitantes nacionales y extranjeros que admiran las obras de artistas plásticos locales.
Es gratuito y permanecerá hasta el próximo 9 de noviembre.
Elizabeth Mávil
