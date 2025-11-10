Foro Navideño 360 en Puebla: ¿Qué Artistas se Presentan en 2025? Fechas y Cartelera

Este lunes 10 de noviembre de 2025 fue presentado el “Foro Navideño 360” en el Centro Expositor de Puebla, una serie de ocho espectáculos que harán vibrar a las familias en esta temporada.

En N+ Puebla te contamos qué artistas conformarán la cartelera en este recinto y en qué fechas se presentarán para que puedas acudir y disfrutar de sus respectivos shows en esta época navideña.

Cartelera del Foro Navideño 360 Puebla 2025: Artistas y Fechas

Cabe destacar que el Foro Navideño 360 iniciará el próximo viernes 5 de diciembre con el concierto de Espinoza Paz en el Centro Expositor. El sábado 6 de diciembre se presentarán “Despechados Tour” espectáculo realizado por cantantes de regional mexicano como El Bebeto, Roberto Jr. y Saúl el Jaguar.

El domingo 7 de diciembre se realizará el show de comedia “Cárgate de Risa” encabezado por los integrantes de Guerra de Chistes. El viernes 12 de diciembre será el turno del grupo Belanova de deleitar a los poblanos.

El jueves 18 de diciembre se presentará Pandora en el Centro Expositor de Puebla, mientras que para el viernes 19 de diciembre ofrecerá su concierto el Grupo Edición Especial.

Para el sábado 20 de diciembre se presentará la banda Pequeños Musical, y para cerrar con broche de oro el domingo 21 de diciembre el Centro Expositor de Puebla albergará un espectáculo familiar gratuito dividido en tres funciones.

Esperan 50 millones de pesos de derrama económica para el Foro Navideño 360 en Puebla

La directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, presentó los detalles del Foro Navideño 360 y destacó la exitosa alianza con cinco empresas del entretenimiento, mismas que aportaron una inversión directa de más de 35 millones de pesos para el desarrollo del evento.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, confirmó que la expectativa es recibir a más de 40 mil personas y generar una derrama económica de aproximadamente 50 millones de pesos.

Con información de Convenciones y Parques del Estado de Puebla

GMAZ