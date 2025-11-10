Regresó Zafiro después de Cinco Días Desaparecido en Puebla ¿Dónde Estaba el “Michi Cobrador”?

Después de cinco días de estar desaparecido, fue localizado Zafiro, el famoso “michi cobrador” de la ruta Los Morados que circula por calles de la ciudad de Puebla.

El gato había sido robado y ante la difusión de videos donde se buscaba al animal, los captores decidieron liberarlo ante el temor de represalias.

Gato Zafiro Fue Robado: El Michi Cobrador Viral de la Ruta JBS Los Morados

¿Dónde estaba Zafiro? El gatito fue sustraído y abandonado en calles de la ciudad de Puebla

Una mujer fue quien ubicó al felino gracias a las cámaras de seguridad de su establecimiento. En el video se aprecia que el felino se encontraba perdido y abandonado en calles de la Colonia Santa Mago.

Zafiro estaba perdido desde hace cinco días en la zona de Santa Mago. Foto: Cámara de seguridad

Finalmente fue capturado para ser devuelto a Benjamín, el operador de la unidad 48 de la Ruta JBS, quien asegura que fueron pasajeros los que raptaron al gatito durante un descuido, en la misma zona donde fue encontrado sano y salvo.

Noticia relacionada: Pasajeros se Robaron a Zafiro, el Famoso "Michi Cobrador" de una Ruta de Transporte en Puebla

"Michi cobrador" de la Ruta Los Morados es famoso por acompañar a su dueño mientras conduce todo el día

El michi cobrador no solo viajaba de norte a sur en la ciudad sino que además ayuda a cobrar y hacer las cuentas del día junto con su dueño.

Zafiro robaba sonrisas a los pasajeros de la unidad 48. Incluso muchas personas le tomaban fotos o videos para guardar el recuerdo de haber viajado con él.

Ahora lo que se preguntan los poblanos y en específico los usuarios de la Ruta JBS, es si volverá al microbús para retomar su actividad de asistente con Benjamín.

Historias recomendadas:

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR