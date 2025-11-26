Feria Patronal en Honor a la Virgen de Guadalupe 2025 en Sierra Norte de Puebla; ¿Cuándo Inicia?

El municipio de Venustiano Carranza, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, ya se encuentra listo para la Feria Patronal en Honor a la Virgen de Guadalupe 2025, fiesta que durará diez días.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre esta celebración religiosa: las fechas en las que se realizará, las actividades que se llevarán a cabo y los artistas invitados que visitarán la demarcación.

Feria Patronal en Honor a la Virgen de Guadalupe 2025 en Venustiano Carranza, Puebla: Fechas y Actividades

La Feria Patronal en Honor a la Virgen de Guadalupe 2025 en Venustiano Carranza se realizará del sábado 6 al lunes 15 de diciembre, llevará a cabo un total de 24 actividades entre las que destacan:

El Gran Baile de Inicio de Feria el sábado 6 de diciembre a las 21:00 horas en el que se presentará Camilo Silva y su Nueva Generación, además de Colmillo Norteño.

La Coronación de la Reina y las princesas de la Feria el domingo 7 de diciembre a las 19:00 horas con participación de las instituciones educativas.

La quema de castillo, fuegos artificiales y la elevación de un globo gigante con la imagen de la virgen hecha con velas el viernes 12 de diciembre a las 20:00 horas.

El Bailazo de la Feria presentando al Grupo Llayras y José Manuel, ex vocalista de los Plebes del Rancho, el sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas.

El domingo 14 de diciembre a las 07:00 horas se realizará la Primera Carrera MITB 32 Km, competición de ciclismo de montaña.

Por último, el lunes 15 de diciembre a las 18:00 horas se realizará el tradicional Desfile Navideño que llenará de magia las principales calles de la cabecera municipal de Venustiano Carranza, también conocida como Agua Fría.

¿Cómo llegar a Venustiano Carranza desde Puebla Capital?

Para llegar al municipio de Venustiano Carranza desde la ciudad de Puebla en automóvil se debe tomar la autopista Tlaxco-El Tejocotal y posteriormente la México-Tuxpan, trayecto que dura aproximadamente tres horas y 46 minutos.

En caso de querer visitar la demarcación en autobús, se puede tomar en la Central de Autobuses CAPU, teniendo el viaje una duración aproximada de cinco horas.

Con información del Ayuntamiento de Venustiano Carranza

