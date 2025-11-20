Navidad Serrana 2025 de Puebla ¿Cuándo Inician las Fiestas Decembrinas en Tlatlauquitepec?

El Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec se viste de gala para celebrar una “Navidad Serrana” donde la magia típica de diciembre se mezcla con la riqueza de la tradición local.

Las frías noches de la sierra, el aire puro y los paisajes de montaña de este municipio crean el marco ideal para que las calles se iluminen con decoraciones navideñas y el espíritu de la época se viva en cada rincón.

Navidad Serrana 2025 en Tlatlauquitepec, Puebla: Fechas y Actividades

La “Navidad Serrana” en Tlatlauquitepec se podrá disfrutar del 7 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026. Durante esta temporada, los visitantes y locales podrán disfrutar de una serie de actividades recreativas y culturales, entre las que se incluyen:

El encendido del árbol “Navidad Serrana, Encanto y Magia”, se llevará a cabo el 8 de diciembre en la explanada municipal. Un evento que marca el inicio oficial de las festividades navideñas, con luces, música y un ambiente lleno de emoción y esperanza.

Ese mismo día se realizará el Desfile navideño con participación de escuelas, instituciones y comunidades locales; música, carrozas y alegría por las calles del centro.

La Mega Posada Navideña se realizará el 20 de diciembre. Una celebración comunitaria con cantos tradicionales, piñatas, antojitos y actividades culturales que fortalecen la unión familiar y las costumbres del pueblo.

El encendido del árbol de navidad se realizará el 8 de diciembre. Foto: Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

El 24 de diciembre este Pueblo Mágico recibirá la visita de Papá Noel, un momento mágico especialmente pensado para los más pequeños, donde podrán saludar a Santa Claus, tomarse fotografías y compartir la ilusión de la Noche Buena.

El emblemático Puente Tibetano será decorado e iluminado con la magia de la navidad del 20 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, ofreciendo una vista espectacular del entorno natural de la sierra.

Para terminar, del 26 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026 la ciudadanía podrá disfrutar de jornadas familiares con juegos, presentaciones artísticas, muestras gastronómicas y eventos culturales que invitan a cerrar el año en un ambiente festivo y lleno de armonía.

Las actividades de la "Navidad Serrana" finalizarán el 1 de enero de 2026. Foto: Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

Recomendaciones para asistir a la “Navidad Serrana” en Tlatlauquitepec, Puebla

Si no eres de Tlatlauquitepec, y quieres asistir a las actividades de la “Navidad Serrana”, las autoridades emiten las siguientes recomendaciones:

Llevar ropa abrigada, pues en este Pueblo Mágico la temperatura puede bajar durante la noche.

Verificar horarios de actividades: aunque el periodo es amplio, del 7 de diciembre al 1 de enero, cada evento tendrá día y hora específicos.

Aprovechar para hospedarse en alojamientos serranos o cabañas para vivir la experiencia completa de montaña.

Disfrutar no solo del evento, sino de los alrededores: naturaleza, café serrano y paseos tranquilos que complementan la atmósfera navideña.

¿Cómo llegar al Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec desde Puebla capital?

Para llegar al Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec desde la ciudad de Puebla en automóvil es necesario tomar la autopista Amozoc-Perote. El tiempo aproximado de traslado es de dos horas y 20 minutos.

Si quieres visitar el municipio en autobús, es necesario dirigirte a la Central de Autobuses CAPU al norte de la capital poblana, hay diferentes horarios para poder viajar.

Con información del Ayuntamiento de Tlatlauquitepec

