14 Iglesias Participarán en un Concierto de Campanas en San Pedro Cholula ¿Cuándo y Dónde?
14 iglesias de San Pedro Cholula tocarán sus campanas de manera coordinada para que la ciudadanía pueda disfrutar de un concierto único.
El municipio de San Pedro Cholula será testigo del Vaniloquio 2025, un concierto único donde 14 iglesias de la zona céntrica de este Pueblo Mágico tocarán de manera coordinada sus campanas para el deleite de habitantes y visitantes.
En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre este espectacular evento que ocurre una vez al año en esta demarcación de la zona conurbada de la entidad poblana y los templos que participarán en él.
Vaniloquio 2025 en San Pedro Cholula, Puebla: Fecha, Horario y Sede
El Vaniloquio 2025, concierto de campanas en el que participarán 14 iglesias de San Pedro Cholula se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre a las 20:00 horas, y se podrá disfrutar con mayor claridad en la Plaza de la Concordia, en el primer cuadro de la cabecera municipal.
Los templos que participarán en este evento son:
- Santuario de Ntra. Sra. de los Remedios
- Parroquia de San Pedro Apóstol
- Convento de San Gabriel
- Capilla Real de Naturales
- San Pedrito
- Capilla de los Dolores
- Santa María Xixitla
- Ecce Homo
- San Juan Calvario Texpolco
- Virgen de Guadalupe
- San Miguel Tianguisnahuatl
- Santo Entierro
- Santiago Mixquitla
- Jesús Tlatempan
Inspeccionan iglesias de San Pedro Cholula que participarán en el Vaniloquio 2025
La Dirección de Protección Civil de San Pedro Cholula, realizó la supervisión de las iglesias que participarán en el tradicional concierto de campanas del Vaniloquio 2025, programado para el próximo 22 de noviembre.
Durante los recorridos, se verificaron los amarres de los badajos y las estructuras de las campanas; además, se brindaron recomendaciones de seguridad a las y los campaneros, con el objetivo de descartar riesgos y garantizar un evento seguro para todas y todos.
Cabe destacar que se implementará un despliegue operativo integrado por bomberos y paramédicos, quienes mantendrán supervisión constante durante el desarrollo de las actividades programadas.
Con información del Gobierno de Cholula
