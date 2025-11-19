14 Iglesias Participarán en un Concierto de Campanas en San Pedro Cholula ¿Cuándo y Dónde?

El municipio de San Pedro Cholula será testigo del Vaniloquio 2025, un concierto único donde 14 iglesias de la zona céntrica de este Pueblo Mágico tocarán de manera coordinada sus campanas para el deleite de habitantes y visitantes.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre este espectacular evento que ocurre una vez al año en esta demarcación de la zona conurbada de la entidad poblana y los templos que participarán en él.

Vaniloquio 2025 en San Pedro Cholula, Puebla: Fecha, Horario y Sede

El Vaniloquio 2025, concierto de campanas en el que participarán 14 iglesias de San Pedro Cholula se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre a las 20:00 horas, y se podrá disfrutar con mayor claridad en la Plaza de la Concordia, en el primer cuadro de la cabecera municipal.

Los templos que participarán en este evento son:

Santuario de Ntra. Sra. de los Remedios

Parroquia de San Pedro Apóstol

Convento de San Gabriel

Capilla Real de Naturales

San Pedrito

Capilla de los Dolores

Santa María Xixitla

Ecce Homo

San Juan Calvario Texpolco

Virgen de Guadalupe

San Miguel Tianguisnahuatl

Santo Entierro

Santiago Mixquitla

Jesús Tlatempan

Inspeccionan iglesias de San Pedro Cholula que participarán en el Vaniloquio 2025

La Dirección de Protección Civil de San Pedro Cholula, realizó la supervisión de las iglesias que participarán en el tradicional concierto de campanas del Vaniloquio 2025, programado para el próximo 22 de noviembre.

Durante los recorridos, se verificaron los amarres de los badajos y las estructuras de las campanas; además, se brindaron recomendaciones de seguridad a las y los campaneros, con el objetivo de descartar riesgos y garantizar un evento seguro para todas y todos.

Cabe destacar que se implementará un despliegue operativo integrado por bomberos y paramédicos, quienes mantendrán supervisión constante durante el desarrollo de las actividades programadas.

Con información del Gobierno de Cholula

