Falta Muy Poco para el Festival Comuna 2025 en Puebla: Artistas que se Presentan en Foro Cholula

Este año Cholula se llenará de música y color con el Festival Comuna 2025, con el talento de reconocidos artistas nacionales e internacionales, en lo que promete ser una fiesta para los fanáticos. En NMás Puebla te contamos cuándo será el evento, y todo lo que debes saber para asistir.

El Festival Comua se llevará cabo en el Foro Cholula de Puebla, ubicado en la Recta a Cholula número 2417 sin nombre de la Colonia 1, de San Andrés Cholula.

Debes tomar en cuenta que habrá una hora límite de ingreso al recinto, que suele ser tres horas antes de la última presentación musical. Se recomienda llegar desde temprano este 22 de noviembre para disfrutar de todos los shows programados.

¿Qué artistas darán concierto en el Festival Comuna 2025 en San Andrés Cholula?

Este año la cartelera de artistas confirmados está encabezada por músicos de talla nacional e internacional; entre los que más destacan se encuentran Zoé, Panteón Rococó, Foster the People, Molotov, Siddhartha, Kevin Kaarl, Julieta Venegas, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Rich Mafia, Gera MX y Alemán, Apocalyptica, Mago de Oz, Los Bunkers, y muchos más.

Recuerda que el reingreso no está permitido en este tipo de eventos, por lo que no podrás salir y volver a entrar al Foro Cholula donde se presentan en concierto artistas musicales de todo tipo.

En la zona habrá centros de información para mayor orientación del desarrollo del evento y las zonas designadas.

Objetos permitidos en el Festival Comunca 2025 de Puebla ¿Qué objetos no serán admitidos?

Cuando llegues al Foro Cholula para disfrutar de la serie de conciertos, recuerda que podrás introducir artículos de primera necesidad, como tu celular, sombreros, gorras, bloqueador solar y bolsas pequeñas.

Por otra parte, la organización dio a cononcer una lista con los objetos que no podrán ser ingresados al recinto por seguridad propia y de terceros.

El festival está programado para finalizar la madrugada del domingo 23 de noviembre, a la 1:30 de la mañana.