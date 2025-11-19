Villa Iluminada Atlixco 2025 ¿Cuándo se Encenderá la Navidad en el Pueblo Mágico de Puebla?

El Pueblo Mágico de Atlixco muy pronto se encenderá con la magia de la navidad, ya que dará inicio la Villa Iluminada 2025, tradición de ya 16 años en este municipio durante las fechas decembrinas.

En N+ Puebla te contaremos todo lo que debes saber de una de las máximas celebraciones navideñas de todo el estado, las fechas en la que estará disponible y las calles de la demarcación que abarcará.

La Villa Iluminada en Atlixco se realizó por primera vez en 2011. Foto: Facebook Atlixco Pueblo Mágico

Villa Iluminada Atlixco 2025: Fechas y calles que serán abarcadas

La Villa Iluminada Atlixco 2025 encenderá sus luces navideñas este viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas, y podrás visitarla con tu familia o con tus amigos hasta el 7 de enero de 2026.

Noticia relacionada: 14 Iglesias Participarán en un Concierto de Campanas en San Pedro Cholula ¿Cuándo y Dónde?

Para la edición de este año, la instalación contempla cerca de dos kilómetros de iluminación que abarcan el Centro Histórico de Atlixco, a partir de la conocida como Calle de las Flores hacia el Boulevard Ferrocarriles, y llegarán hasta el parque de la colonia Revolución.

Respecto a esta ampliación en el polígono de la Villa Iluminada, las autoridades municipales reconocieron que los cambios obedecen al querer retomar los espacios tradicionales donde inició esta celebración en 2011, además de buscar mejorar la movilidad en la zona céntrica del municipio.

La Villa Iluminada Atlixco 2025 iniciará este viernes 21 de noviembre. Foto: Facebook Atlixco Pueblo Mágico

El Pueblo Mágico de Huejotzingo ofrecerá la segunda edición de su Villa Navideña

El pasado martes 18 de noviembre fue presentada la Villa Navideña 2025 en el municipio de Huejotzingo, Puebla, dando así inicio a las celebraciones decembrinas en este Pueblo Mágico.

Premio Carmen Serdán 2025 en Puebla Tiene 21 Finalistas; Categorías

Las actividades de la segunda edición de este recorrido por el centro del Pueblo Mágico de Huejotzingo iniciarán también este viernes 21 de noviembre con el encendido del árbol en la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda.

Historias recomendadas:

Con información de Gilberto Arribalzaga

GMAZ