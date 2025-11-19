Este 20 de noviembre de 2025 se llevará a cabo el Desfile Cívico-Militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en la capital del estado de Puebla. En N+ te decimos el recorrido de esta marcha, los horarios y todo lo que debes saber antes de acudir al evento.

Con la participación de 3 mil 400 alumnos de educación obligatoria y superior de 14 instituciones educativas, autoridades y cuerpos de seguridad, la ciudad de Puebla se llenará de color y de orgullo mexicano; Las escuelas participan con carros alegóricos temáticos a la Revolución Mexicana para revivir la memoria histórica.

Se espera gran participación en el desfile del 20 de Noviembre en Puebla. Foto: Gobierno de Puebla

Desfile del 20 de Noviembre por Aniversario de la Revolución Mexicana en Puebla; ¿A qué hora y en dónde empieza?

El Desfile Cívico-Militar Conmemorativo al Aniversario de la Revolución Mexicana se llevará acabo este jueves 20 de noviembre a partir de las 10:30 horas y su recorrido será de dos kilómetros en total con una duración aproximada de una hora.

La ruta comenzará desde la Avenida Reforma a la altura de la calle 5 de Mayo y posteriormente los contingentes marcharán hacia el Boulevard Héroes del 5 de Mayo donde continuarán su camino hasta terminar en la calle 25 Oriente.

Para seguridad de los asistentes, la Secretaría de Salud instalará estaciones de hidratación y seis módulos de atención médica para estudiantes y asistentes en los siguientes puntos:

9 Sur y Avenida Reforma

3 Sur y Avenida Reforma

4 Norte y Avenida Juan de Palafox y Mendoza

Boulevard 5 de mayo y Avenida Juan de Palafox y Mendoza

15 Oriente y Boulevard 5 de mayo

25 Oriente / Poniente (Habrán dos ambulancias)

Se recomienda llegar desde las 10:00 am para encontrar un buen lugar, protegerse con bloqueador solar y una gorra, hidratarse y cuidar a menores de edad, así como adultos mayores.

Calles cerradas y vías alternas por desfile del 20 de Noviembre en Puebla

Debido a este magno evento se realizarán cierres viales desde las 6:00 am por lo que se recomienda tomar vías alternas para poder llegar a sus destinos, las calles cerradas serían las siguientes.

Avenida Reforma con cruce de la 5 de mayo,

Avenida Juan de Palafox y Mendoza entre la 2 y la 6 Norte.

Intersección de la Avenida Juan de Palafox y Mendoza y el Boulevard 5 de Mayo.

Boulevard 5 de Mayo, desde la 3 Oriente hasta la 25 Oriente

Además, la RUTA Puebla suspenderá el servicio de la Línea 2 sobre el Boulevard 5 de Mayo hasta la conclusión del desfile y retiro de los contingentes.

Este será el recorrido del desfile del 20 de Noviembre 2025 en Puebla. Foto: Gobierno de Puebla

Se recomienda tomar las siguientes calles como vías alternas para evitar el congestionamiento vial: 4 Sur, 2 Sur, 8 Sur y 10 Sur, 2 Oriente y 25 Poniente.

Noticias relacionada: Feria de la Sidra y Desfile en la Villa Navideña de Huejotzingo, Puebla ¿Cuándo Inicia y Dónde?

Escuelas que participarán en el desfile del Aniversario de la Revolución Mexicana 2025 en Puebla

Las instituciones educativas que participaran en este Desfile Cívico-Militar por el Aniversario de la Revolución Mexicana serán las siguientes.

Centro Escolar “Profesor Gregorio de Gante”

Instituto Washington

Secundaria “Héroes de la Reforma”

Benemérito Instituto Normal del Estado

Secundaria Técnica No. 1

Centro Escolar “José María Morelos y Pavón”

Secundaria Técnica No. 2 "Francisco I. Madero”

Centro Escolar “Manuel Espinosa Yglesias”

Bachillerato Gregorio de Gante, Secundaria Técnica No. 56

Centro Escolar Lic. Miguel Alemán

Escuela Normal Superior del Estado

Secundaria No. 9 México 68

Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec

Además se contará con la participación del Agrupamiento de Banderas de México; Cabe destacar que en este desfile también participan organizaciones de seguridad como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Marina, Policía Estatal, Policía Municipal, Grupo de Rescate k9 y Bomberos.

Historias recomendadas:

Con información de Ana Celia Lara

MCS