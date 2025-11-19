Desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana 2025 en Puebla: Horario y Recorrido
Con más 3 mil estudiantes, carros alegóricos y autoridades, se realizará el Desfile Cívico-Militar del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.
Este 20 de noviembre de 2025 se llevará a cabo el Desfile Cívico-Militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en la capital del estado de Puebla. En N+ te decimos el recorrido de esta marcha, los horarios y todo lo que debes saber antes de acudir al evento.
Con la participación de 3 mil 400 alumnos de educación obligatoria y superior de 14 instituciones educativas, autoridades y cuerpos de seguridad, la ciudad de Puebla se llenará de color y de orgullo mexicano; Las escuelas participan con carros alegóricos temáticos a la Revolución Mexicana para revivir la memoria histórica.
Desfile del 20 de Noviembre por Aniversario de la Revolución Mexicana en Puebla; ¿A qué hora y en dónde empieza?
El Desfile Cívico-Militar Conmemorativo al Aniversario de la Revolución Mexicana se llevará acabo este jueves 20 de noviembre a partir de las 10:30 horas y su recorrido será de dos kilómetros en total con una duración aproximada de una hora.
La ruta comenzará desde la Avenida Reforma a la altura de la calle 5 de Mayo y posteriormente los contingentes marcharán hacia el Boulevard Héroes del 5 de Mayo donde continuarán su camino hasta terminar en la calle 25 Oriente.
Para seguridad de los asistentes, la Secretaría de Salud instalará estaciones de hidratación y seis módulos de atención médica para estudiantes y asistentes en los siguientes puntos:
- 9 Sur y Avenida Reforma
- 3 Sur y Avenida Reforma
- 4 Norte y Avenida Juan de Palafox y Mendoza
- Boulevard 5 de mayo y Avenida Juan de Palafox y Mendoza
- 15 Oriente y Boulevard 5 de mayo
- 25 Oriente / Poniente (Habrán dos ambulancias)
Se recomienda llegar desde las 10:00 am para encontrar un buen lugar, protegerse con bloqueador solar y una gorra, hidratarse y cuidar a menores de edad, así como adultos mayores.
Calles cerradas y vías alternas por desfile del 20 de Noviembre en Puebla
Debido a este magno evento se realizarán cierres viales desde las 6:00 am por lo que se recomienda tomar vías alternas para poder llegar a sus destinos, las calles cerradas serían las siguientes.
- Avenida Reforma con cruce de la 5 de mayo,
- Avenida Juan de Palafox y Mendoza entre la 2 y la 6 Norte.
- Intersección de la Avenida Juan de Palafox y Mendoza y el Boulevard 5 de Mayo.
- Boulevard 5 de Mayo, desde la 3 Oriente hasta la 25 Oriente
Además, la RUTA Puebla suspenderá el servicio de la Línea 2 sobre el Boulevard 5 de Mayo hasta la conclusión del desfile y retiro de los contingentes.
Se recomienda tomar las siguientes calles como vías alternas para evitar el congestionamiento vial: 4 Sur, 2 Sur, 8 Sur y 10 Sur, 2 Oriente y 25 Poniente.
Escuelas que participarán en el desfile del Aniversario de la Revolución Mexicana 2025 en Puebla
Las instituciones educativas que participaran en este Desfile Cívico-Militar por el Aniversario de la Revolución Mexicana serán las siguientes.
- Centro Escolar “Profesor Gregorio de Gante”
- Instituto Washington
- Secundaria “Héroes de la Reforma”
- Benemérito Instituto Normal del Estado
- Secundaria Técnica No. 1
- Centro Escolar “José María Morelos y Pavón”
- Secundaria Técnica No. 2 "Francisco I. Madero”
- Centro Escolar “Manuel Espinosa Yglesias”
- Bachillerato Gregorio de Gante, Secundaria Técnica No. 56
- Centro Escolar Lic. Miguel Alemán
- Escuela Normal Superior del Estado
- Secundaria No. 9 México 68
- Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec
Además se contará con la participación del Agrupamiento de Banderas de México; Cabe destacar que en este desfile también participan organizaciones de seguridad como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Marina, Policía Estatal, Policía Municipal, Grupo de Rescate k9 y Bomberos.
Con información de Ana Celia Lara
