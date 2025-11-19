Inicio Puebla Desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana 2025 en Puebla: Horario y Recorrido

Desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana 2025 en Puebla: Horario y Recorrido

Con más 3 mil estudiantes, carros alegóricos y autoridades, se realizará el Desfile Cívico-Militar del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Desfile Aniversario Revolución Mexicana 2025 Puebla Horario Recorrido Cierres y Rutas Alternas

Todo listo para el Desfile Conmemorativo por la Revolución Mexicana 2025. Foto: Gobierno de Puebla

Este 20 de noviembre de 2025 se llevará a cabo el Desfile Cívico-Militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en la capital del estado de Puebla. En N+ te decimos el recorrido de esta marcha, los horarios y todo lo que debes saber antes de acudir al evento.

Con la participación de 3 mil 400 alumnos de educación obligatoria y superior de 14 instituciones educativas, autoridades y cuerpos de seguridad, la ciudad de Puebla se llenará de color y de orgullo mexicano; Las escuelas participan con carros alegóricos temáticos a la Revolución Mexicana para revivir la memoria histórica.

Se espera gran participación en el desfile del 20 de Noviembre en Puebla. Foto: Gobierno de Puebla

Desfile del 20 de Noviembre por Aniversario de la Revolución Mexicana en Puebla; ¿A qué hora y en dónde empieza?

El Desfile Cívico-Militar Conmemorativo al Aniversario de la Revolución Mexicana se llevará acabo este jueves 20 de noviembre a partir de las 10:30 horas y su recorrido será de dos kilómetros en total con una duración aproximada de una hora.

La ruta comenzará desde la Avenida Reforma a la altura de la calle 5 de Mayo y posteriormente los contingentes marcharán hacia el Boulevard Héroes del 5 de Mayo donde continuarán su camino hasta terminar en la calle 25 Oriente.

Para seguridad de los asistentes, la Secretaría de Salud instalará estaciones de hidratación y seis módulos de atención médica para estudiantes y asistentes en los siguientes puntos: 

  • 9 Sur y Avenida Reforma
  • 3 Sur y Avenida Reforma
  • 4 Norte y Avenida Juan de Palafox y Mendoza
  • Boulevard 5 de mayo y Avenida Juan de Palafox y Mendoza
  • 15 Oriente y Boulevard 5 de mayo
  • 25 Oriente / Poniente (Habrán dos ambulancias)

Se recomienda llegar desde las 10:00 am para encontrar un buen lugar, protegerse con bloqueador solar y una gorra, hidratarse y cuidar a menores de edad, así como adultos mayores.

Calles cerradas y vías alternas por desfile del 20 de Noviembre en Puebla

Debido a este magno evento se realizarán cierres viales desde las 6:00 am por lo que se recomienda tomar vías alternas para poder llegar a sus destinos, las calles cerradas serían las siguientes.

  • Avenida Reforma con cruce de la 5 de mayo, 
  • Avenida Juan de Palafox y Mendoza entre la 2 y la 6 Norte.
  • Intersección de la Avenida Juan de Palafox y Mendoza y el Boulevard 5 de Mayo.
  • Boulevard 5 de Mayo, desde la 3 Oriente hasta la 25 Oriente

Además, la RUTA Puebla suspenderá el servicio de la Línea 2 sobre el Boulevard 5 de Mayo hasta la conclusión del desfile y retiro de los contingentes.

Este será el recorrido del desfile del 20 de Noviembre 2025 en Puebla. Foto: Gobierno de Puebla

Se recomienda tomar las siguientes calles como vías alternas para evitar el congestionamiento vial: 4 Sur, 2 Sur, 8 Sur y 10 Sur, 2 Oriente y 25 Poniente.

Noticias relacionada: Feria de la Sidra y Desfile en la Villa Navideña de Huejotzingo, Puebla ¿Cuándo Inicia y Dónde?

Escuelas que participarán en el desfile del Aniversario de la Revolución Mexicana 2025 en Puebla

Las instituciones educativas que participaran en este Desfile Cívico-Militar por el Aniversario de la Revolución Mexicana serán las siguientes.

  • Centro Escolar “Profesor Gregorio de Gante”
  • Instituto Washington
  • Secundaria “Héroes de la Reforma”
  • Benemérito Instituto Normal del Estado
  • Secundaria Técnica No. 1
  • Centro Escolar “José María Morelos y Pavón”
  • Secundaria Técnica No. 2 "Francisco I. Madero”
  • Centro Escolar “Manuel Espinosa Yglesias”
  • Bachillerato Gregorio de Gante, Secundaria Técnica No. 56
  • Centro Escolar Lic. Miguel Alemán
  • Escuela Normal Superior del Estado
  • Secundaria No. 9 México 68
  • Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec

Además se contará con la participación del Agrupamiento de Banderas de México; Cabe destacar que en este desfile también participan organizaciones de seguridad como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Marina, Policía Estatal, Policía Municipal, Grupo de Rescate k9 y Bomberos.

Con información de Ana Celia Lara

