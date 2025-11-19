Se Acerca el Último Día de Clases en Puebla ¿Cuándo Inician las Vacaciones de Invierno 2025?

Se acabó la temporada de Halloween y Todos Santos y las escuelas en Puebla ya se adornan con los tradicionales elementos de la Navidad. De acuerdo al Calendario Escolar publicado por la SEP federal, serán tres semanas de descanso correspondientes a las Vacaciones de Invierno 2025.

En NMás Puebla te explicamos hasta qué día habrá actividades escolares en los planteles educativos, y cuándo regresan los estudiantes a clases de acuerdo al Ciclo Escolar 2025-2026.

¿Cuándo será el último día de clases en diciembre 2025 y cuándo se reanudan las actividades en 2026?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer desde el inicio del ciclo, que el periodo vacacional de invierno este 2025, está comprendido del 22 de diciembre al 9 de enero.

Por lo tanto, un millón 864 mil 393 niños y adolescentes de los niveles básico, medio y medio superior de las escuelas en Puebla, tendrán clases hasta el próximo viernes 19 de diciembre de 2025.

Habrá tres semanas de Vacaciones de Invierno 2025 en Puebla ¿Cómo queda el calendario?

La SEP federal indicó que del 22 de diciembre al 6 de enero se considera como el periodo vacacional de invierno, mientras que miércoles 7 habrá curso intensivo para personal con funciones de dirección.

Los días 8 y 9 de enero de 2026 habrá taller intensivo para personal docente, por lo que de acuerdo al Calendario Escolar 2025-2026, las clases se reanudarán hasta el 12 de enero 2026.

