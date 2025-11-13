Anuncian Megapuente y Más Días de Descanso Durante Noviembre 2025 en Puebla ¿Qué Fechas Serán?

Es oficial, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció un megapuente en noviembre 2025 para alumnos de preescolar, primarias y secundarias de escuelas públicas y privadas de Puebla. Te decimos las fechas de este descanso y el inicio de las próximas vacaciones invernales.

La SEP dio a conocer que a partir de este 14 de noviembre se suspenderán las clases para más de un millón de estudiantes de nivel básico por dos diferentes motivos; El día viernes habrá registro de calificaciones y el lunes es descanso obligatorio por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Qué días no habrá clases por megapuente en noviembre 2025?

Es decir que el megapuente se llevará acabo del viernes 14 al lunes 17 de noviembre, por lo que los estudiantes deberán regresar a sus actividades educativas el día martes 18 de noviembre.

Además de estos descansos marcados en el Calendario Escolar 2025-2026, en noviembre se llevará acabo el registro y comunicación de los resultados de evaluación, el cual será del 24 al 27 del mes.

Calendario Escolar 2025-2026 marca descansos en noviembre y diciembre. Foto: SEP

También, el 28 de noviembre habrá Consejo Técnico Escolar, por lo que los estudiantes de nivel básico gozarán de otro día de descanso para disfrutar en familia.

¿Cuándo inician y terminan las vacaciones de diciembre según la SEP?

La temporada navideña se acerca y con ello las vacaciones invernales, de acuerdo al Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya hay fecha de inicio y termino de este periodo.

A pesar de ser una temporada fría, los alumnos se alistan para este periodo de descanso el cual durará tres semanas debido a que también habrán talleres para el personal directivo y docente de las instituciones educativas.

Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP Tiene Más Vacaciones

El lunes 22 de diciembre iniciarán las vacaciones de invierno, las cuales terminarían el 6 de enero, sin embargo, estás se van a alargar.

El día 7 de enero habrá un taller intensivo para personal con funciones de dirección y los días 8 y 9 de enero habrá un taller intensivo para personal docente.

Es decir que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, reanudarán sus clases hasta el día lunes 12 de enero.

