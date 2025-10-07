Suspenden Clases por Brote de Virus Coxsackie en Escuelas de Puebla; Esto Se Sabe

La Secretaría de Educación Publica (SEP) en Puebla suspendió clases ante el brote de virus Coxsackie en dos alumnos del Centro Escolar Lázaro Cárdenas, ubicado en el municipio de Izúcar de Matamoros y uno más en la Escuela Primaria Zaragoza ubicada en Amalucan.

Los casos en el Centro Escolar Lázaro Cárdenas se presentaron en dos salones de los niveles preescolar y primaria de dicha escuela por lo que el personal realizó labores de desinfección en todas las aulas.

Además, se dio aviso de la suspensión de clases desde el pasado 2 de octubre, por lo que estudiantes permanecen con actividades a distancia en un periodo de 10 días para evitar que este virus se propague y salvaguardar su salud.

La SEP aseguró que el servicio educativo va a continuar de manera ininterrumpida para no afectar la educación de los alumnos quienes deberán regresar a las aulas una vez terminado este periodo.

Noticia relacionada: Reportan Brote de Virus Coxsackie en Club Deportivo de Puebla; 11 Niñas se Contagiaron

Investigan caso de Coxsackie en Escuela Primaria Zaragoza de Amalucan, Puebla

Por su parte el Secretario de Gobernación Estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó el brote en dos niños del virus Coxsaquie en el Centro Escolar Lázaro Cárdenas, pero también mencionó que investigan un caso más en la Escuela Primaria Zaragoza ubicada en Amalucan, esto dijo al respecto.

En la Escuela Zaragoza, un niño fue contagiado o infectado por este brote. Hasta el momento hay padres de familia realizando faena limpiando la escuela y yo. Obviamente se suspendieron las labores.

Además resaltó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) atiende puntualmente cada caso y apoya en labores de limpieza de los planteles educativos.

¿Qué es el virus de coxsackie o coxsackievirus? Síntomas y recomendaciones

El coxsackievirus o virus de coxsackie es una enfermedad que afecta mayormente a niños menores de cinco años de edad causándoles dolorosas llagas en la boca y sarpullidos en manos y pies.

Confirman 11 Probables Casos de Virus Coxsackie en Puebla Capital

Se trasmite principalmente en lugares donde hay un grupo de pequeños como guarderías, preescolar y primarias; Estos son los síntomas que aparecen luego de los tres días de contacto:

Fiebre alta.

Malestar general y dolor de garganta.

El virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de secreciones respiratorias y heces fecales, ante ello se debe seguir las siguientes recomendaciones.

Medidas básicas como el lavado de manos.

Utilizar cubiertos individuales.

Evitar saludar de beso.

Estornudar con el codo del antebrazo.

Recuerda llevar a tu niño o niña al médico si presenta algún síntoma antes mencionado y evitar automedicarlo, así como también dar aviso de la situación a los lugares a donde asiste, como escuelas, para que tomen las medidas preventivas.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga y Maggie Castillo

MCS