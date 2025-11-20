Llega Gran Celebración Navideña a Castillo Emblemático de Puebla: Fechas y Atracciones
La Exhacienda de Chautla presentará por primera vez en sus instalaciones atracciones navideñas únicas como parte del Festival "Volártico" 2025.
La temporada navideña ya llegó al estado de Puebla y el castillo emblemático de la Exhacienda de Chautla no se podía quedar atrás, por lo que albergará el Festival Volártico 2025, que estará repleto de atracciones acordes a la temporada.
En N+ Puebla te contaremos todo lo que debes saber de esta celebración navideña, las fechas en la que estará disponible, sus horarios y todo lo que puedas encontrar dentro de estas históricas instalaciones poblanas.
Volártico 2025 en la Exhacienda de Chautla, Puebla: Fechas, Horarios y Atracciones
El Festival Volártico 2025 en la Exhacienda de Chautla dará inicio este sábado 22 de noviembre en un horario de 17:00 a 22:00 horas, y estará disponible de jueves a domingo hasta el 28 de diciembre.
Dentro de estas emblemáticas instalaciones se podrán disfrutar de atracciones únicas de la temporada como: Vuelo de Santa, Mundo de Barba Blanca, Bosque de los Deseos, Casa de Santa, Fósil del trineo, Fábrica de Galletas y el Árbol flotante.
Además, podrás subir al mirador, ubicado en la parte alta del histórico castillo y observar desde ahí toda la magia navideña que solo en Volártico se podrá disfrutar.
La Villa Iluminada Atlixco 2025 encenderá sus luces navideñas este viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas, y podrás visitarla con tu familia o con tus amigos hasta el 7 de enero de 2026.
Para la edición de este año, la instalación contempla cerca de dos kilómetros de iluminación que abarcan el Centro Histórico de Atlixco, a partir de la conocida como Calle de las Flores hacia el Boulevard Ferrocarriles, y llegarán hasta el parque de la colonia Revolución.
Con información de Gilberto Arribalzaga
GMAZ