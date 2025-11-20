Llega Gran Celebración Navideña a Castillo Emblemático de Puebla: Fechas y Atracciones

La temporada navideña ya llegó al estado de Puebla y el castillo emblemático de la Exhacienda de Chautla no se podía quedar atrás, por lo que albergará el Festival Volártico 2025, que estará repleto de atracciones acordes a la temporada.

En N+ Puebla te contaremos todo lo que debes saber de esta celebración navideña, las fechas en la que estará disponible, sus horarios y todo lo que puedas encontrar dentro de estas históricas instalaciones poblanas.

Noticia relacionada: Feria de la Sidra y Desfile en la Villa Navideña de Huejotzingo, Puebla ¿Cuándo Inicia y Dónde?

Volártico 2025 en la Exhacienda de Chautla, Puebla: Fechas, Horarios y Atracciones

El Festival Volártico 2025 en la Exhacienda de Chautla dará inicio este sábado 22 de noviembre en un horario de 17:00 a 22:00 horas, y estará disponible de jueves a domingo hasta el 28 de diciembre.

Dentro de estas emblemáticas instalaciones se podrán disfrutar de atracciones únicas de la temporada como: Vuelo de Santa, Mundo de Barba Blanca, Bosque de los Deseos, Casa de Santa, Fósil del trineo, Fábrica de Galletas y el Árbol flotante.

Además, podrás subir al mirador, ubicado en la parte alta del histórico castillo y observar desde ahí toda la magia navideña que solo en Volártico se podrá disfrutar.

Villa Iluminada Atlixco 2025: Fechas y calles que serán abarcadas

La Villa Iluminada Atlixco 2025 encenderá sus luces navideñas este viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas, y podrás visitarla con tu familia o con tus amigos hasta el 7 de enero de 2026.

Puebla Produce Especies de Árboles para Adornar en Navidad

Para la edición de este año, la instalación contempla cerca de dos kilómetros de iluminación que abarcan el Centro Histórico de Atlixco, a partir de la conocida como Calle de las Flores hacia el Boulevard Ferrocarriles, y llegarán hasta el parque de la colonia Revolución.

Historias recomendadas:

Con información de Gilberto Arribalzaga

GMAZ