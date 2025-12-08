Ley Seca el 12 de Diciembre: ¿Dónde No Habrá Venta de Alcohol en CDMX por Día de la Virgen 2025?

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que se aplicará la Ley Seca el 12 de diciembre de 2025 y para que tengas todos los detalles, acá en N+ te decimos desde cuándo inicia la suspensión y dónde no habrá venta de alcohol por el Día de la Virgen de Guadalupe.

Está a punto de celebrarse una de las conmemoraciones más personas reúne en la capital del país, por lo que en notas previas ya te dijimos si habrá clases este día, si es día feriado oficial y cómo trabajarán los bancos este viernes.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se confirmó la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles en el marco de las festividades de la Virgen de Guadalupe.

Video. Los 5 Misterios que Esconde la Imagen de la Virgen y la Historia de la Basílica

¿Dónde hay Ley Seca el 12 de diciembre 2025?

Hasta el momento solo se ha confirmado la prohibición de la venta de alcohol en CDMX en las alcaldías Gustavo A. Madero y La Magdalena Contreras por los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe. Así aplica la Ley Seca en estas demarcaciones:

Ley Seca en la Gustavo A. Madero

En esta alcaldía, la prohibición se aplicará en las colonias que se encuentran en los alrededores de la Basílica Santa María de Guadalupe. Esta es la lista donde habrá Ley Seca:

Martin Carrera

Estanzuela

Santa Isabel Tola

Tepeyac Insurgentes

Lindavista

Industrial

Vallejo

Siete de Noviembre

Guadalupe Tepeyac

Estrella

Aragón la Villa

Villa Gustavo A. Madero

Noticia relacionada. Cuándo, a Qué hora y Dónde Ver Las Mañanitas a Santa María de Guadalupe

En estos lugares queda prohibida la venta de alcohol en vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento que realice actividades similares en el que se venda o expenda bebidas alcohólicas de cualquier graduación.

La Ley Seca del 12 de diciembre no aplica para su venta y consumo en copeo o en bebida embotellada al interior de los establecimientos mercantiles como restaurantes y establecimientos de hospedaje, así como a las cantinas, pulquerías, bares, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de baile, salas de cine con venta de bebidas alcohólicas y cualquier otro similar.

Video. Todo Listo en la Basílica de Guadalupe ante el Arribo de Peregrinos

Noticia relacionada. Virgen de Guadalupe 2025: ¿A Qué Hora Serán las Misas en la Villita y Catedral de Puebla?

Ley Seca en La Magdalena Contreras

La prohibición en la venta de alcohol aplica en toda la demarcación en vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar, en los que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio en el que se comercialicen u obsequien bebidas alcohólicas para el consumo humano.

¿Cuándo inicia y termina la Ley Seca por el Día de la Virgen?

La Ley Seca en la Gustavo A. Madero iniciará desde el primer minuto del jueves 11 de diciembre y terminará hasta las 23:59 horas del viernes 12 de diciembre, por lo que a partir del sábado 13 de diciembre se podrá volver a vender, consumir o distribuir este tipo de bebidas.

En La Magdalena Contreras, la prohibición en la venta de alcohol aplica desde las 7 de la noche del jueves 11 de diciembre hasta las 23:59 horas del mismo día y de las 7 de la noche del viernes 12 diciembre hasta las 23:59 horas del mismo día.

Historias recomendadas