Omar Harfouch Asegura que Pidió Personalmente a Fátima Bosch Regresar Corona de Miss Universo

Continúa la polémica en torno al concurso de Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia, y de nuevo es el pianista Omar Harfouch quien da de qué hablar.

Esta vez Harfouch aseguró que confrontó a Fátima Bosch, la ganadora mexicana, al solicitarle de forma personal que entregue su título de Miss Universo 2025.

Harfouch, quien fue jurado del evento, volvió a insistir que la victoria de Bosch no fue legítima. Y es que, como te hemos informado en N+, el músico aseguró que se le pidió votar por la candidata mexicana, Fátima Bosch, incluso desde una semana antes de que se llevara a cabo la coronación.

¿Qué dijo Omar Harfouch sobre lo que le pidió a Fátima Bosch?

Fue durante una entrevista que Harfouch siguió arremetiendo contra Fátima Bosch al asegurar que "no es una ganadora legal". No conforme con haber señalado que el proceso de selección estuvo comprometido mucho antes de la final, al indicar que hubo personas que buscaron influir en su voto a favor de la representante nacida en Tabasco.

“Ella no es una ganadora legal, y le pedí personalmente que devolviera la corona de Miss Universo, pero no quiere regresarla”, dijo Harfouch en entrevista con Javier Ceriani sobre Miss Universo 2025.

El exjuez de Miss Universo 2025 afirmó que la elección de la ganadora no fue decidida por el jurado, sino por "otra entidad".

Harfouch detalló que las peticiones para favorecer a la mexicana con su voto, hechas antes del concurso, son la prueba de que se buscó manipular los resultados.

Durante la charla, Harfouch reiteró que fue Raúl Rocha Cantú, quien supuestamente le solicitó su voto para la mexicana. Además, Harfouch señaló que existen conflictos de intereses entre el padre de Fátima Bosch y el director de Miss Universo, una situación que, a su parecer, debió impedir la participación de la concursante. El exjuez sostiene que el padre de Bosch no le conviente la destitución de Rocha Cantú, pues obligaría a la mexicana a regresar su corona.

¿Cuál es la postura de Fátima Bosch ante dichos de Omar Harfouch?

Pese a la intensa polémica y la insistente petición de Harfouch de que regrese el título de "la mujer más bella del planeta", Fátima Bosch sigue firme.

Como te hemos informado en N+, la ganadora del certamen utilizó sus redes sociales para declarar que no renunciará a la corona. En un mensaje compartido, afirmó: "sí, soy Miss Universe". Bosch expresó que su postura se basa en su "verdad" y la misión que lleva en el corazón, indicando que ser la ganadora implica más que solo portar una corona. Ella recalcó que "esto ya empezó y no pienso detenerlo".

Harfouch concluyó que la permanencia del empresario Rocha Cantú en la organización es "insostenible" y que, en algún momento, tendrá que dimitir.

