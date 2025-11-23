5 Claves Del Supuesto Fraude en Miss Universo: Papá de Fátima Bosch, Omar Harfouch y Pemex

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 desató una gran controversia. Todo comenzó cuando el exmiembro del jurado, Omar Harfouch, acusó un arreglo en el resultado.

La polémica central gira alrededor de la presunta relación de negocios entre Raúl Rocha, dueño del certamen, el padre de Fátima Bosch y Petroleos Mexicanos (Pemex).

Aquí te presentamos las cinco claves necesarias para entender el caso del presunto fraude en Miss Universo 2025.

Clave uno: El señalamiento del presunto fraude

La clave inicial es la declaración de Omar Harfouch, exmiembro del comité de Miss Universo 2025, quien aseguró que el concurso se arregló 24 horas antes de la final para asegurar el triunfo de Miss México, Fátima Bosch.

Clave dos: Presunto conflicto de interés

Harfouch afirmó que la razón del arreglo era la existencia de negocios en común entre Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization y Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch. Según Harfouch, Rocha buscaba la victoria de la mexicana por ser "bueno para nuestro negocio".

Y es que Bernardo Bosch Hernández, papá de Fátima Bosch, supervisa áreas estratégicas, operativas y de enlace institucional dentro de Petróleos Mexicano (Pemex), de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

Durante su carrera, Bosch Hernández, ha liderado proyectos relevantes, entre ellos, la coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) de Pemex, que fortaleció la relación entre la petrolera con las comunidades y el cuidado del medio ambiente.

Además, tiene experiencia en el área de Relaciones Públicas, como enlace legislativo y desarrollo social.

Bernardo Bosch Hernández también es papá de Bernardo Bosch Fernández. El hermano de Fátima es un político mexicano de Tabasco que ha trabajado como asesor legislativo en el Senado.

Clave tres: Supuesta presión para votar por Fátima Bosch

Omar Harfouch denunció que tanto Raúl Rocha como su hijo lo instaron directamente a votar por Fátima Bosch durante una reunión en Dubái días antes del certamen, para así intentar influir en el resultado del jurado.

Harfouch renunció como jurado el martes 18 de noviembre, un par de días antes de que se conociera quién sería Miss Universo. En ese momento publicó múltiples acusaciones en redes sociales.

Después de que el pasado jueves 20 de noviembre, Fátima Bosch se convirtiera en la cuarta mexicana Miss Universo, Harfouch la calificó como una "falsa Miss Universo", al alegar que el resultado estuvo "amañado".

La acusación es por presuntas conversaciones privadas con Raúl Rocha y su hijo, en las que supuestamente se le instó a votar por la mexicana, bajo la justificación de que su triunfo sería bueno para su negocio, aludiendo a supuestos vínculos entre Rocha y el padre de Bosch.

Harfouch compartió conversaciones por WhatsApp así como la imagen de una impresión con la clasificación final.

Previo a la final de Miss Universo, Omar Harfouch aseguró que un bufete de abogados en Nueva York lo asesoraba para evaluar la presentación de una denuncia formal ante la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos.

Los cargos que se analizan incluyen fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses. Además, busca reclamar daños y perjuicios por el desprestigio sufrido, al supuestamente haber sido utilizado para dar credibilidad a un proceso que considera viciado.

Clave cuatro: La versión de Raúl Rocha

Ante las acusaciones de Omar Harfouch, Raúl, presidente de la Miss Universe Organization, confirmó que estaba al tanto de la situación y mostró parte de una conversación privada que sostuvo con él. En la pantalla se observa que fue Raúl quien decidió retirarlo del panel de jurado encargado de elegir a la ganadora del certamen de belleza, lo cual contradice la versión de Harfouch, quien afirma que él mismo presentó su renuncia.

Raúl Rocha dice que Omar Harfouch sólo busca sus dos minutos de fama, pero que las únicas que pueden brillar "son nuestras Miss Universo alrededor del mundo".

Clave cinco, Pemex se deslinda de influir en Miss Universo

Otro de los motivos por los que los señalamientos de Harfouch se pusieron en el ojo público fue la felicitación de Pemex.

Ante ello, este domingo la petrolera mexicana difundió un comunicado en el que dio a conocer que “conforme a la debida diligencia se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023” pero que actualmente no tiene ninguna relación contractual vigente con Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V., empresas de las que Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, es dueño.

Además, Pemex reiteró que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que “la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”.

