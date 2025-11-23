Raúl Rocha, Presidente de Miss Universo, Responde a Acusación de Presunto Fraude de Harfouch

Luego de que la mexicana Fátima Bosch ganara Miss Universo, surgieron acusaciones en contra de Raúl Rocha, presidente del certamen de belleza, quien enfrentó rumores que señalan un supuesto fraude. La acusación sugiere que el concurso estuvo arreglado para asegurar el triunfo de la representante de México.

Durante una conferencia de prensa Rocha respondió a la pregunta de la reportera de CNN, quien se refirió a las palabras de Omar Harfouch quien declaró que “Miss México es una falsa ganadora” pues según él dijo en una entrevista: “24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universo, Raúl Rocha tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”.

Sobre la entrevista a la que se refiere, dijo que todo se mostrará en mayo de 2026 en un programa de televisión. Y aseguró: "Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por Fátima Bosch, porque necesitan que gane 'porque será bueno para nuestro negocio'".

¿Qué dijo el presidente de Miss Universe Organization, Raúl Rocha?

Ante las acusaciones de Omar Harfouch, Raúl, presidente de la Miss Universe Organization, confirmó estar enterado, y mostró parte de su chat privado con Omar, reportó Hola. "Las redes sociales son una herramienta increíble, pero necesitamos usarlas correctamente. Como puedes leer, me dice: ‘Lo mejor que podemos hacer es cancelarlo y esperar a todo el panel del jurado que llega esta noche'".

Raúl respondió que sería él quien cancelaría a Harfouch, ya que la competencia de la que hablaban era Beyond the Crown, que sigue la labor social de las candidatas; más no la final del certamen de belleza.

En la pantalla también se aprecia que Omar no sabía nada al respecto, y que Raúl fue quien lo quitó como jurado para seleccionar a la ganadora; lo cual no coincide con las acusaciones de Harfouch.

Y es que días antes Harfouch aseguró que había sido él quien renunció al cargo luego de encontrar que un jurado improvisado había seleccionado al top 30 de la final, y tras señalar un conflicto de intereses entre James Irvin Healy y Miss Paraguay, quienes antes del certamen habrían tenido una relación sentimental.

Raúl Rocha aseguró que Omar Harfouch sólo buscaba sus dos minutos de fama, pero que las únicas que pueden brillar "son nuestras Miss Universo alrededor del mundo".

CH