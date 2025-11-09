¿Qué Edad Tiene Fátima Bosch y De Dónde es la Representante de México en Miss Universo 2025?

El nombre de Fátima Bosch, la representante de México en el certamen Miss Universo 2025, ha captado los reflectores a nivel mundial. Esto ocurrió por la forma cómo la modelo se defendió del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

Bosch está en el centro de la atención después de que Itsaragrisil la llamó tonta delante de otras participantes en un evento previo al certamen en Tailandia. La representante mexicana no solo no se calló. Ella ha ganado el apoyo del público y de otras misses.

Así que para saber más de ella, aquí te decimos más datos de Fátima Bosch, la representante de México en el certamen Miss Universo 2025.

¿Qué edad tiene Fátima Bosch y de dónde es?

Fátima Bosch Fernández es el nombre completo de la modelo quien nació el 19 de mayo de 2000. Y es originaria de Teapa, Tabasco, México.

La tabasqueña estudió la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda. Realizó esta formación en la Universidad Iberoamericana. Complementó sus estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia. Y también estudió en el Lyndon Institute en Vermont, Estados Unidos.

La modelo se coronó como Miss México 2025 en septiembre de este año. Así, Fátima Bosch es la primera mujer originaria de Tabasco en obtener este título nacional. Al ser Miss México, tiene el derecho a representar a México en el certamen internacional Miss Universe 2025.

¿Qué pasó con Fátima Bosch durante su camino a Miss Universo 2025?

La polémica llevó el nombre de Fátima Bosch a ser tendencia mundial. Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universe Tailandia y anfitrión oficial del certamen Miss Universo 2025, insultó a la mexicana durante una ceremonia. Itsaragrisil reprochó a la modelo no compartir contenido de los eventos de Miss Universo en sus redes sociales.

Fátima intentó explicar que era un malentendido. El ejecutivo le respondió que no le había dado permiso para hablar. Itsaragrisil le preguntó si iba a seguir sus indicaciones o no. Ante la actitud del director, la mexicana decidió levantarse de su asiento para defenderse. Bosch manifestó que el director no la respetaba como mujer. Ella señaló que no era su culpa que el ejecutivo tuviera problemas con su organización.

Después de esta respuesta, Fátima Bosch abandonó el salón donde se celebraba la imposición de bandas. Otras misses acompañaron su acción y la respaldaron. Su respuesta fue celebrada en México y en otros lugares del mundo, pues se tomó como una muestra de empoderamiento femenino.

