¿Cómo Votar por Fátima Bosch para Miss Universo 2025? Te Decimos Dónde Apoyar a la Mexicana

Cada vez falta menos para la final de Miss Universo 2025. La expectación por saber quién será la sucesora de Victoria Kjær es alta, y la mexicana Fátima Bosch figura entre las favoritas.

Incluso hay posibilidades de votar por ella en la modalidad People’s Choice. Mecanismo que permite que el voto del público tenga un impacto real en los resultados del concurso. El apoyo digital puede asegurar un lugar en las semifinales e influir en reconocimientos especiales.

Si eres de México y quieres impulsar a Bosch, te decimos cómo contribuir a su camino rumbo a la corona y cómo votar por ella.

¿Cómo votar por Fátima Bosch para Miss Universo 2025?

La organización de Miss Universo habilitó desde hace algunas ediciones la modalidad People’s Choice. Este mecanismo permite que el voto del público tenga un impacto en los resultados del concurso. El apoyo digital puede asegurar un lugar en las semifinales e influir en reconocimientos especiales para Fátima Bosch o cualquier otra concursante.

Para participar en la votación, la organización dispuso un sistema digital dentro de la Miss Universe Official App.

La aplicación se encuentra disponible en Play Store (Android) y App Store (iOS) y es la única válida.

Una vez que descargues la aplicación, el sistema te pedirá registrarte. Tienes que llenar un formulario con tu nombre completo, correo electrónico, país y número telefónico para evitar duplicaciones.

Al ingresar a la app, el menú principal muestra la opción “Cast your vote”. Esta opción se ubica en la parte superior izquierda.

Categoría: Dentro de esta sección, busca la opción “People’s Choice”.

Busca a México: Desliza la pantalla hasta encontrar “Mexico”. También puedes usar el buscador interno, escribe “Fátima Bosch” o “Mexico” (sin acento).

Selección: Ahí verás la foto oficial de la representante mexicana. Selecciona a Fátima Bosch.

Emisión de Votos: La aplicación permite emitir votos de dos formas: Gratis: Votando a cambio de ver anuncios dentro de la plataforma. De Pago: Comprando paquetes de votos.



Tus votos requieren una validación, lo cual toma unos minutos. Una vez procesados, puedes asignarlos a tu candidata al instante. La dinámica aplica igual para cualquier otra concursante del certamen.

¿Cuándo es la fecha límite para votar por Fátima Bosch para Miss Universo 2025?

Miss Universo informó que la votación estará abierta hasta el 19 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). Después de esa hora, el sistema no contabilizará ningún voto.

El evento final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

