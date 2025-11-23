Pemex Aclara: Sin Injerencia con Directivos de Miss Universo 2025 ni con Triunfo de Fátima Bosch

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que actualmente no tiene ninguna relación contractual vigente con Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V., empresas de las que Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, es propietario.

Esto luego de las acusaciones de Omar Harfouch, uno de los exjueces del certamen de belleza, quien declaró que la victoria de Miss México estaba acordada 24 horas antes de la final del concurso de belleza.

Según Harfouch, sus dichos habrían resultado de conversaciones privadas que asegura haber tenido con Raúl Rocha y su hijo, en las que supuestamente se le instó a votar por la mexicana, bajo la justificación de que su triunfo sería bueno para su negocio, aludiendo a supuestos vínculos entre Rocha y Bernardo Bosch, padre de la ahora Miss Universo 2025.

Pemex aclara polémica

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, Pemex sostuvo que “conforme a la debida diligencia se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023” con dichas empresas y que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente con ellas.

Además, Pemex aclaró que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que “la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”.

De igual forma, Petróleos Mexicanos terminó el comunicado con el siguiente mensaje: “Pemex reitera su compromiso en el cumplimiento de las acciones que refuercen la ética e integridad de sus trabajadores, así como, la lucha contra la corrupción al interior de la institución”.

¿Qué dijo Raúl Rocha, presidente de Miss Universo ante acusaciones de presunto fraude?

Por su parte, Raúl Rocha, presidente de la Miss Universe Organization, confirmó estar enterado, de las acusaciones de Omar Harfouch, y mostró parte de su chat privado con el exjuez.

En ellas se aprecia Raúl fue quien lo quitó como jurado para seleccionar a la ganadora, lo cual no coincide con las acusaciones de Harfouch de que él había renunciado por las presuntas presiones para votar por la mexicana.

Raúl Rocha también aseguró que Omar Harfouch sólo buscaba sus dos minutos de fama, pero que las únicas que pueden brillar "son nuestras Miss Universo alrededor del mundo".

