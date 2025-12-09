¿Dónde Está Actualmente el Manto Original de la Virgen de Guadalupe? Así lo Resguardan

La imagen original de la Virgen de Guadalupe, plasmada sobre la tilma o ayate de San Juan Diego, se sigue conservando a pesar del paso del tiempo, por lo que mucha gente se pregunta dónde está actualmente este manto considerado sagrado por los creyentes.

Sin duda, el manto original donde se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe es uno de los símbolos de fe en México y todo el mundo más cautivadores.

A poco tiempo de que se celebre el día de la Virgen de Guadalupe te decimos dónde está el manto original que portaba Juan Diego.

La imagen de la virgen de Guadalupe desafía el paso del tiempo

La imagen de la Virgen de Guadalupe se encuentra estampada en el tilma de Juan Diego, una prenda tradicional hecha de fibras de cactus. Por su naturaleza, un ayate de estas características solo debería durar, en el mejor de los casos, alrededor de 30 años.

Sin embargo, esta tilma sigue intacta hasta hoy, a pesar de tener casi 500 años de antigüedad. Su durabilidad asombrosa se mantiene sin necesidad de conservadores químicos.

A lo largo de los siglos, la imagen original y la tilma han soportado condiciones extremas:

Sobrevivieron a varias inundaciones graves.

Resistieron siglos de exposición al humo de las velas.

Soportaron un derrame de ácido.

Aguantaron el manejo descuidado.

Mantuvieron su integridad a pesar de no contar con aire acondicionado.

Logró perdurar a pesar de haber estado cerca de la explosión de una bomba en 1921.

¿Dónde se encuentra actualmente el manto original con la imagen de la Virgen de Guadalupe?

El manto original donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe se conserva actualmente en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México.

Este objeto, central para la fe y la cultura mexicana, se encuentra albergado en el recinto mariano más importante de México el cual se ubica en Fray Juan de Zumárraga No. 2, colonia Villa Gustavo A. Madero, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Cómo llegar a la Basílica de Guadalupe?

La forma más común y eficiente de llegar a la Basílica de Guadalupe para ver la imagen original, es usando el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. La estación más cercana es La Villa-Basílica, que pertenece a la Línea 6 (roja). Está ubicada a solo dos cuadras de la entrada principal.

El Metrobús también es opción. Una de ellas es la Línea 7 (verde/doble piso): Las estaciones Garrido y Hospital Infantil La Villa están muy cerca y solo tienes que caminar unas cuadras.

Mientras que por la Línea 6 (naranja): La estación La Villa también es una opción y está a poca distancia caminando.

O si prefieres, puedes llegar directamente en auto particular o taxi. La ruta recomendada generalmente implica tomar Insurgentes Norte y Calzada de los Misterios. Ten en cuenta que el tráfico puede ser intenso, especialmente en días festivos cercanos al 12 de diciembre.

La tilma no es solo una reliquia; es un documento histórico que se mantiene como el centro de la fe para millones de personas que acuden a verla en la Basílica de la Ciudad de México.

