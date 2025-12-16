Abandonan a Recién Nacido sin Vida en San Miguel Topilejo, Tlalpan; Revisan Cámaras de la Zona

Un recién nacido fue localizado sin vida en la esquina de las calles Abasolo e Ignacio Aldama, en el Pueblo de San Miguel Topilejo, de la alcaldía Tlalpan, así lo reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, hoy 16 de diciembre de 2025.

Hallan a recién nacido con cobija rosa en el suelo

Las autoridades mencionaron que, al atender el reporte, observaron el feto a nivel de piso, una bolsa con la placenta y una cobija rosa, por lo que acordonaron la zona e informaron del hecho al agente del Ministerio Público correspondiente, para los servicios periciales.

Con información de N+

HVI

