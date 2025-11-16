Inicio Sonora Dan Prisión Preventiva a Pareja por Presunto Maltrato contra Bebé Recién Nacido, en Guaymas

Dan Prisión Preventiva a Pareja por Presunto Maltrato contra Bebé Recién Nacido, en Guaymas

La FGJE Sonora dictó prisión preventiva para pareja que presuntamente maltrató a bebé de meses de nacido en Guaymas.

Prisión Preventiva para Pareja por Presunto Maltrato contra Bebé Recién Nacido en Guaymas

Prisión Preventiva para Pareja por Presunto Maltrato contra Bebé Recién Nacido en Guaymas. Foto: FGJE Sonora

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que ejecutó dos órdenes de aprehensión en contra de una pareja que presuntamente maltrató a un bebe de meses de nacido, provocándole lesiones que tardan más de 15 días en sanar.

Los hechos se registraron el pasado 08 de noviembre, en un domicilio ubicado en la colonia Popular, del municipio de Guaymas, donde alrededor de las 12:00 horas, la mujer, identificada como Dania Guadalupe “N”, presuntamente realizó agresiones directas contra el bebé.

La pareja grabó en video las agresiones contra el menor

Mientras el hombre, identificado como Alán Edgardo “N”, comenzó a grabar en video las acciones que realizaba su pareja.

Ante esto, un juez decidió vincular a proceso a Dania Guadalupe “N”, por el delito de maltrato infantil, mientras que para Alán Edgardo “N” se concedió la ampliación del término constitucional a 144 horas; pero a ambos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Por su parte, el menor recibió atención médica especializada y se encuentra bajo protección institucional.

