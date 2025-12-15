Rob Reiner y Michele Singer: 3 Datos Clave sobre la Muerte del Director de Cine y su Esposa

La muerte del director de cine estadounidense Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer, sigue bajo investigación y las autoridades informaron la detención de su hijo, Nick Reiner, aunque aún no se han especificados los cargos en su contra. Aquí te presentamos las tres claves para entender el caso.

El fallecimiento de la pareja ha conmocionado a Estados Unidos, debido a que además de ser un matrimonio muy querido, sus trayectorias en la industria del arte y entretenimiento son respetadas.

La pareja se casó en 1989, el mismo año en el que el director estrenó el clásico ‘When Harry Met Sally’. A partir de ese momento sus vidas cambiaron para entonces planear un futuro juntos con sus hijos.

Las muertes de Reiner y Michele han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, ámbitos en los que el director era ampliamente conocido.

Esta es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidense, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Rob Reiner y Michele Singer fueron hallados sin vida al interior de su vivienda ubicada en el barrio Brentwood de Los Ángeles, California. Según los medios locales, ambos cuerpos presentaban múltiples lesiones por arma blanca. Sin embargo, las investigaciones continúan.

¿Cuáles son las claves de la muerte de Rob Reiner y Michele Singer?

1.- El hallazgo

Este domingo 14 de diciembre el Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió a atender un llamado de asistencia médica, por lo que al llegar al lugar, encontró a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 años sin vida en el interior del domicilio.

Luego de la confirmación del fallecimiento de las víctimas, comenzó una intensa movilización de servicios de emergencia en la zona, debido a que Brentwood es considerado un prestigioso barrio de la ciudad, por lo que no se podía descartar cualquier móvil del crimen.

Momentos después se supo que la vivienda pertenecía al director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer.

2.- ¿Por qué su hijo Nick Reiner fue arrestado?

El jefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, confirmó este lunes que fue arrestado Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer.

Según las autoridades, el joven de 32 años de edad se encuentra detenido, aunque no se han especificado los cargos en su contra.

Se sabe que Nick Reiner está asegurado en una prisión del condado y se le ha fijado una fianza de 4 millones de dólares.

Además, se tiene conocimiento de que Nick Reiner había estado varias veces en proceso de rehabilitación debido a sus adicciones; de hecho, vivió en la calle por estos problemas, según reconoció en varias entrevistas.

3.- La pelea familiar

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han brindado detalles del móvil del presunto ataque, por lo que se espera que los próximos días se brinde más información relacionada con el resultado de las investigaciones.

Sin embargo, los amigos de la familia indicaron a medios locales que Rob Reiner y su hijo Nick discutieron el sábado por la noche en una fiesta en casa de Conan O'Brien. Incluso algunas personas revelaron que el hijo del cineasta tuvo comportamientos “extraños” en la fiesta.

Se sabe que una de las hijas de Rob Reiner y Michele Singer halló a sus padres sin vida; presuntamente, la entrada de la casa no fue forzada, por lo que se cree que el agresor era una persona conocida o de confianza.



Con información de EFE

