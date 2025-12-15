Accidente de Avioneta Toluca: Activan Alerta por Tanques de Diesel y Testigos Relatan Desplome

El desplome de una avioneta cerca del aeropuerto de Toluca provocó movilización de servicios de emergencia en Santa María Totoltepec, Estado de México; en el accidente murieron 6 personas.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente de la aeronave ocurrió entre las 12:30 y 13:00 horas, cuando la unidad de la empresa Jet Pro perdió el control y se estrelló en la nave industrial que es usada como taller de reparación de tractores.

El estruendo alertó a las personas que se encontraban cerca, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo a los servicios de emergencia. Las llamas y una enorme columna de humo eran visibles a varios kilómetros de distancia. En entrevista con N+, el coordinador general de Protección Civil en el Edomex, Adrián Hernández, indicó que en la aeronave viajaban 8 pasajeros y dos pilotos.

Sabemos que vienen procedentes de Acapulco en una avioneta privada

