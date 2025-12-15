Inicio Estado de México Accidente de Avioneta Toluca: Activan Alerta por Tanques de Diesel y Testigos Relatan Desplome

Accidente de Avioneta Toluca: Activan Alerta por Tanques de Diesel y Testigos Relatan Desplome

|

N+

-

Las autoridades indicaron que el desplome de una avioneta en Toluca, Edomex, dejó como saldo al menos 6 personas fallecidas; servicios de emergencia laboran en la zona

Accidente de Avioneta Toluca: Activan Alerta por Tanques de Diesel y Testigos Relatan Desplome de Diesel y Testigos Relatan Desplome

La avioneta se estrelló en una fábrica de reparación de tractores en Toluca. Foto: Grupo de Emergencias

COMPARTE:

El desplome de una avioneta cerca del aeropuerto de Toluca provocó movilización de servicios de emergencia en Santa María Totoltepec, Estado de México; en el accidente murieron 6 personas.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente de la aeronave ocurrió entre las 12:30 y 13:00 horas, cuando la unidad de la empresa Jet Pro perdió el control y se estrelló en la nave industrial que es usada como taller de reparación de tractores.

El estruendo alertó a las personas que se encontraban cerca, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo a los servicios de emergencia. Las llamas y una enorme columna de humo eran visibles a varios kilómetros de distancia. En entrevista con N+, el coordinador general de Protección Civil en el Edomex, Adrián Hernández, indicó que en la aeronave viajaban 8 pasajeros y dos pilotos. 

Sabemos que vienen procedentes de Acapulco en una avioneta privada 

En breve, más información...

Accidentes
Inicio Estado de México Accidente avioneta toluca hoy alerta tanques de diesel testigos relatan desplome