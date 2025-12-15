Así es la Aeronave Tipo Cessna que Se Desplomó Hoy en Toluca, Edomex; Avioneta Salió de Acapulco
La aeronave salió de Acapulco y se dirigía a Toluca
La tarde de este lunes 15 diciembre 2025, se registró la caída de una avioneta en la calle Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec en Toluca, Estado de México.
La aeronave cayó sobre una zona de fábricas, en específico sobre una bodega, esto provocó un incendio, por lo que ya hay Bomberos y servicios de emergencia en el lugar.
Piden a la población que vive cerca de la zona que se resguarden. Se evacuaron a los habitantes de 2 cuadras a la redonda, y ya se habilita un espacio para su seguridad.
Así es la avioneta que se desplomó en Toluca
- Se trata de una avioneta ejecutiva
- Es una Cessna Citation III XA-PRO
- Tiene matrícula mexicana, preliminar con número XA650
- La aeronave es de la empresa JETPRO
- Salió de Acapulco y se dirigía al Aeropuerto de Toluca
La empresa JETPRO se dedica al servicio de aviación ejecutiva en Toluca, al alquiler de aviones y Jets privados.
6 muertos por desplome en Toluca
Las autoridades del Estado de México informaron que había 8 personas a bordo, de las cuales 6 murieron en el accidente.
Al respecto, la secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes informó:
Con respecto al hecho ocurrido esta tarde en San Pedro Totoltepec, la SICT informa que, en coordinación con la
@AFAC_mx y autoridades locales, se trabaja con el Estado de México para recopilar la información necesaria sobre este lamentable suceso
