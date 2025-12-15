Detienen a Nick Reiner, Hijo de Rob y Michele Reiner: Es Investigado por la Muerte de Sus Padres

El productor, actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele, fueron hallados muertos el domingo en su residencia en Brentwood, California; la investigación dio un giro abrupto ayer cuando se informó que Nick Reiner, de 32 años, era el presunto responsable de sus muertes.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Nick Reiner fue arrestado este domingo y permanece bajo custodia.

Imagen: Los Angeles County Sheriff's Department

La pareja, de 78 y 68 años respectivamente, fue encontrada en su casa por una de sus hijas tras una llamada de emergencia recibida por los bomberos alrededor de las 3:30 p.m. del domingo 14 de diciembre. De acuerdo con reportes preliminares, ambos presentaban heridas compatibles con arma blanca, lo que llevó a las autoridades a tratar el caso como un homicidio.

Nick Reiner fue detenido por la policía de Los Ángeles y fichado en la prisión de la ciudad. Fuentes policiales citadas por medios estadounidenses indican que está siendo retenido con una fianza fijada en 4 millones de dólares, aunque los cargos específicos aún no han sido detallados públicamente.

Imagen: Los Angeles County Sheriff's Department

La División de Robos y Homicidios del LAPD está a cargo de la investigación, y hasta ahora no se han anunciado otros arrestos ni se han liberado detalles oficiales sobre un posible móvil.

La muerte de Rob y Michele Reiner conmociona a Hollywood

La noticia ha provocado conmoción en Hollywood y entre colegas y amigos de la familia. El director de cine, conocido por películas como The Princess Bride, When Harry Met Sally… y This Is Spinal Tap, era también una figura activa en causas sociales y políticas. La pareja deja un legado profesional que abarcó décadas en la industria del entretenimiento.

La familia ha solicitado privacidad mientras afronta la tragedia. En redes sociales y declaraciones de allegados se expresa profundo dolor por lo ocurrido, dada la inesperada violencia del hecho y la implicación de un miembro de la propia familia.

La investigación sigue abierta

Hasta el momento, la policía mantiene un fuerte operativo en el lugar y continúa recabando pruebas para establecer cronologías precisas de lo ocurrido. Las autoridades han indicado que la investigación sigue en curso y que no se ofrecerán más detalles hasta que se presenten cargos formales y se realicen procedimientos procesales más avanzados.

Este caso, que conmocionó tanto al mundo del cine como a la opinión pública en general, marca uno de los episodios más trágicos y extraordinarios vinculados a una familia de alto perfil en Hollywood en años recientes.

