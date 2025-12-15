¿Quién Es Nick Reiner? Datos sobre el Hijo de Rob y Michele

El director estadounidense Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Reiner, habrían sido asesinados por su hijo mediano, Nick, así lo reveló la revista People, mientras que otros medios locales se limitan a indicar que la Policía está interrogando a un familiar cercano en su investigación por aparente homicidio.

Cabe recordar que el autor de clásicos como 'When Harry Met Sally...' (1989) o 'The Wolf of Wall Street' (2013) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood con heridas compatibles con un acuchillamiento.

Según la revista People, múltiples fuentes que han hablado con miembros de la familia apuntan como culpable a Nick Reiner, de 32 años.

El diario Los Ángeles Times afirma que un familiar está siendo investigado en relación con ambas muertes y filtra que en el domicilio de la pareja no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15:30 hora local y para cuando llegaron se encontraron los cuerpos de Reiner, de 78 años, y de su mujer, de 68.

En una conferencia de prensa el domingo, el subjefe de Policía Alan Hamilton apuntó que no estaban buscando a nadie como sospechoso por el momento y recalcó que iban a tratar de hablar con todos los familiares que pudieran durante sus pesquisas. Están previstas nuevas comparecencias de las fuerzas del orden a lo largo de este lunes.

¿Quién Es Nick Reiner?

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó 'When Harry Met Sally...', y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy.

Nick Reiner nació el 14 de septiembre de 1993 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es un escritor, conocido por: Being Charlie (2015), SAMHSA 2016 Voice Awards (2016) y Tavis Smiley (2004).

La película más personal de Reiner, con un guion de su hijo Nick, que volcó en el texto sus problemas de adicción a las drogas y la época en la que vivió en la calle. Una cinta que pasó desapercibida en su momento y que desgraciadamente ha vuelto a la actualidad con el asesinato de Reiner y su esposa, con su hijo Nick como sospechoso.

