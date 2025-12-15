División de Homicidios de Policía de LA Indaga Hallazgo de Dos Cuerpos en Casa de Rob Reiner.

El hallazgo de dos cuerpos sin vida en la casa del actor y productor Rob Reiner, es investigado por la Sección Especial de Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, informó Alan Hamilton, jefe de detectives de la dependencia.

En una breve conferencia la noche de este domingo 14 de diciembre, el funcionario no confirmó la identidad de las personas fallecidas, pues atribuyó que esos datos serán dados a conocer por el Servicio Forense del Condado de Los Ángeles.

No daremos a conocer ninguna información respecto a quienes se encontró sin vida en la residencia porque eso lo hará el Servicio Forense del Condado de Los Ángeles

Hamilton dijo que las indagatorias están en curso y en las próximas horas y días se tendrán más detalles, por lo que no podía adelantarse sobre el caso.

La investigación de fallecimiento que actualmente lleva el Departamento de Policía de Los Ángeles la manejará la Sección Especial de Homicidios de la División de Asaltos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles

Esa averiguación avanzará durante la noche, y mañana de mañana seguramente contaremos con más información respecto a lo sucedido aquí en Chadbourne y nuestra averiguación en lo sucesivo

"No daremos a conocer nada más de información respecto a la averiguación que se está llevando esta noche aquí en Brentwood", indicó ante la prensa que esperaba la confirmación oficial sobre quiénes eran las dos personas localizadas muertas.