Liberan a Hombre que Fue Detenido en Caso de Tiroteo de Universidad Brown.

El hombre que fue detenido por su presunta implicación en el tiroteo en la Universidad Brown, quedó en libertad, informó Brett Smiley, alcalde de Providence.

En conferencia de prensa, la policía dijo que reanudó la búsqueda del autor del ataque, que dejó a dos estudiantes muertos y a nueve más heridos.

La decisión se tomó después de que una investigación llevó a las autoridades policiales en una "dirección diferente", se indicó.

La revelación representa un sorprendente giro de los acontecimientos en una investigación sobre los asesinatos que sacudieron el campus de la Ivy League y se produjeron más de 12 horas después de que los funcionarios habían anunciado que habían detenido a una persona en relación con el ataque.

Esto significa que el responsable del asesinato podría seguir en libertad.

"Sabemos que esto probablemente causará nueva ansiedad en nuestra comunidad", dijo el alcalde Brett Smiley.

El ataque del sábado por la tarde desató horas de caos en el campus y los barrios aledaños de Providence, mientras cientos de agentes buscaban al tirador e instaron a estudiantes y personal a resguardarse. El confinamiento, que se prolongó hasta la noche, se levantó la madrugada del domingo, pero las autoridades aún no habían revelado información sobre un posible motivo.

El domingo por la mañana, las autoridades detuvieron a una persona que dos personas familiarizadas con el asunto identificaron como un hombre de 24 años de Wisconsin. Este individuo, cuyo nombre nunca fue revelado por las autoridades, fue puesto en libertad.