Vuelca Pipa con Miles de Litros de Gasolina Cerca del Estadio Azteca, en Coyoacán

Una pipa de transporte de gasolina premium se volcó este domingo en la Avenida Estadio Azteca, colonia Bosque de Tetlameya, alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. El incidente ocurrió cuando la unidad se encontraba estacionada y cayó sobre su lado derecho.

El personal médico que acudió al lugar determinó que se trata de una pipa con capacidad de 41 mil litros de gasolina premium. Sin embargo, existe una inconsistencia en los datos reportados, ya que la cuenta oficial del Jefe Vulcano Cova señaló una capacidad de 31 mil litros.

De acuerdo con el reporte de emergencias, no se registraron personas lesionadas o atrapadas como resultado de la volcadura. Tampoco se reportaron afectaciones a los establecimientos comerciales ubicados en las inmediaciones del accidente.

El Jefe Vulcano Cova informó a través de redes sociales:

Estamos en la colonia Bosque de Tetlameya, en Coyoacán, atendiendo la volcadura de una pipa con capacidad para transportar 31 mil litros de gasolina. #AlMomento reportamos que no hay derrame de combustible y no hay personas lesionadas

Al lugar del incidente acudieron patrullas del sector, equipos de Vulcanos 6-2-1, personal de Protección Civil y múltiples unidades de los Equipos de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), incluyendo las ambulancias 424, 401 y 421, además de las unidades especiales MX-468 y 427.

El personal de Vulcanos realizó los cortes de vialidad correspondientes en coordinación con agentes de tránsito para facilitar las labores de atención al incidente. Hasta el cierre de este reporte, los servicios de emergencia continuaban trabajando en el lugar.

