Hallan a Dos Personas Muertas en Casa del Actor y Productor Rob Reiner en Los Ángeles

Dos personas fueron encontradas muertas este domingo 14 de diciembre en una casa de Los Ángeles propiedad del director y actor Rob Reiner, informó un funcionario de las fuerzas del orden familiarizado con la investigación. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles del caso.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles señaló que respondió a una solicitud de asistencia médica la tarde del domingo y que, al llegar al lugar, encontró a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 años sin vida en el interior de la vivienda.

Las autoridades no han confirmado la identidad de las personas fallecidas. El inmueble se ubica en el exclusivo vecindario de Brentwood, en el lado oeste de la ciudad.

¿Quién es Rob Reiner?

Rob Reiner es un actor, director, productor y activista estadounidense, nacido el 6 de marzo de 1947 en Nueva York. Es hijo del comediante y actor Carl Reiner, una figura clave de la televisión estadounidense. Rob Reiner alcanzó la fama primero como actor al interpretar Michael “Meathead” Stivic en la influyente serie All in the Family (1971–1979).

Posteriormente consolidó una destacada carrera como director de cine, realizando películas muy reconocidas como This Is Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989), Misery (1990) y A Few Good Men (1992).

Su filmografía se caracteriza por combinar comedia, drama y cine comercial de alta calidad. Además de su trabajo artístico, Reiner es conocido por su participación activa en causas políticas y sociales en Estados Unidos.

Historias recomendadas: