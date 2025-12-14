Así Fue la Emotiva Despedida de AB Quintanilla Por la Muerte de su Padre, Abraham Quintanilla

El músico y productor AB Quintanilla compartió un mensaje conmovedor tras la muerte de su padre, Abraham Quintanilla, una figura clave no solo en su vida personal sino también en la historia de la música latina y en la carrera de su icónica hija, Selena Quintanilla.

A través de sus redes sociales, AB expresó el impacto que ha tenido esta pérdida en su vida, comparándolo, incluso, con el duelo que ha cargado durante décadas por la muerte de su hermana.

"Perder a SELENA hace 30 años sigue siendo una lucha diaria para mí... Pero perder a mi papá me golpea de otra manera", escribió el productor en Instagram, lo que deja ver el vínculo profundo que lo unía con su papá.

'Mi corazón está destrozado'

AB recordó a Abraham Quintanilla como un hombre fuerte, exigente y formador, tanto en lo personal como en lo profesional.

"Era un hueso duro de roer, ¡pero en este negocio hay que serlo! Nos enseñó eso a SELENA y a mí, desde el principio, recordó el fundador de Kumbia Kings.

El músico confesó sentirse devastado por la ausencia definitiva de su papá, a quien describió como una guía constante en su vida.

El dolor también alcanza a Marcella Samora, madre de Selena

AB también dedicó palabras para su mamá, y señaló lo injusto que ha sido el destino con ella al perder a su hija y esposo.

"Lo siento mucho por mi mamá que tiene que vivir con el dolor de perder a su bebé y a su esposo… La vida es tan injusta".

El productor también recordó que este sábado 13 de diciembre, día en que falleció Abraham Quintanilla, es su cumpleaños, pero ahora quedará marcado por la muerte de su padre.

El padre, productor y manager de Selena Quintanilla, Abraham Quintanilla, murió a la edad de 86 años y aún se desconocen las causas de su fallecimiento.

Historias recomendadas:

Hallan Muerto en su Departamento a Peter Greene, Actor de Pulp Fiction y La Máscara

Miss Universo Traslada Sede de México a Nueva York en Medio de Procesos Legales de Propietarios