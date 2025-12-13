Hallan Muerto en su Departamento a Peter Greene, Actor de Pulp Fiction y La Máscara

El actor estadounidense Peter Greene, reconocido por sus papeles en las películas The Mask y Pulp Fiction, fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York, según confirmó su antiguo representante al diario estadounidense New York Post.

El cuerpo de Greene, de 60 años, fue hallado el viernes inconsciente en su domicilio y declarado muerto en el lugar, de acuerdo con información de la Policía y con Gregg Edwards, quien fue su representante durante más de 10 años y confirmó el fallecimiento al medio citado.

El forense será el encargado de determinar la causa de la muerte, aunque las autoridades señalaron que no existen indicios de que se trate de un hecho ilícito.

¿Quién era Peter Greene?

Peter Greene nació en octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, y se consolidó como uno de los villanos más destacados de la pantalla durante la década de 1990.

Además de sus actuaciones en The Mask (1994) y Pulp Fiction (1994), participó en otras producciones como The Usual Suspects (1995), entre diversos trabajos.

En Pulp Fiction, la célebre película dirigida por Quentin Tarantino, interpretó a Zed, uno de los villanos más recordados del cine moderno por su carácter violento y perturbador.

Ese mismo año dio vida en The Mask a Dorian Tyrell, un delincuente que se convirtió en uno de sus papeles más emblemáticos.

Greene inició su carrera actoral a los 25 años en el teatro de Nueva York, antes de dar el salto al cine, donde se especializó en interpretar villanos y policías corruptos.

A lo largo de su trayectoria, trabajó en más de 40 películas y series de televisión, bajo la dirección de cineastas de la talla de Oliver Stone y Guy Ritchie.

En las últimas décadas, se mantuvo activo en proyectos independientes y en pequeños papeles dentro de la televisión.

Con información de EFE

