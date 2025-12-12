Fallece Salsero ‘Papo’ Rosario, Cantante de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 78 Años de Edad

“Papo” Rosario, uno de los cantantes del grupo de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este viernes 12 de diciembre a los 78 años de edad. La noticia fue dada a conocer en las redes sociales del salero.

De acuerdo con la publicación, Luis Antonio Rosario Concepción murió debido a complicaciones en su estado de salud. Curiosamente, el salsero se fue sólo seis días después de la muerte de Rafael Ithier, exdirector musical de esa misma orquesta.

En la cuenta de Facebook de “Papo” Rosario se mencionó que el artista dejó esta vida mientras estaba bajo los cuidados de sus familiares:

Ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón

De hecho, la familia del salsero puertorriqueño agradeció las muestras de cariño y pidió privacidad: "Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia".

Nacido en Santurce, Puerto Rico, el 4 de abril de 1947, “Papo” Rosario era estudiante en la escuela superior Central High, cuando descubrió que tenía potencial en la música, así que muy jovencito se integró a El Conjunto Alegre.

Luego pasó a formar parte de orquestas como la de Willie Rosario, Tempo 74 y Continental Sextet. donde fue perfeccionado su estilo. Hasta que en enero de 1980 llegó a El Gran Combo de Puerto Rico.

Junto con Charlie Aponte y Jerry Rivas, Rosario formó uno de los tríos de intérpretes de salsa más celebrados de la salsa. Luego de varias décadas frente al micrófono, Rosario dejó su lugar en el Gran Combo debido a problemas de salud: tuvo que ser operado de la espalda en 2017.

A raíz de esa intervención quirúrgica se supo que Luis Antonio Rosario Concepción, nombre completo del famoso “Papo”, padecía cáncer. Aún así trató de seguir en los escenarios, pero en el 2019 se anunció su salida oficial de El Gran Combo de Puerto Rico. Seis años después, el artista falleció a causa de esa enfermedad.

