'Chicharito' Hernández Habla Sobre su Futuro, Luego de su Salida de Chivas: "Vamos por lo Nuevo"

Una vez que se hizo oficial su salida del Club Guadalajara, Javier “Chicharito” Hernández ha dejado en claro que seguirá adelante. Justo este jueves 11 de diciembre las Chivas le dieron las gracias y resaltaron su entrega y pasión.

Javier Hernández no tardó en publicar un video con un emotivo mensaje de despedida para su afición: “No hay éxito sin caídas, ni crecimiento sin sombra. No busco ser perfecto, busco ser real. Gracias a todos!”.

Y más adelante volvió a expresarse en sus redes sociales, para hablar sobre su futuro luego de la etapa que concluyó de manera dramática con el Rebaño Sagrado. Hay que recordar quel pasado 30 de noviembre, en cuartos de final, falló un penalti clave ante Cruz Azul. De haber anotado, las Chivas hubieran avanzado a semifinales, pero eso no sucedió y “El Chicharito” recibió una oleada de críticas y burlas.

Tal y como se esperaba, Javier Hernández no seguirá con el equipo rojiblanco. Por eso este día se emitió un comunicado en el que “el Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre 'Chicharito' y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre”.

En el mismo sentido, la directiva añadió que “el club agradece su entrega y pasión durante los casi 2 años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores. Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante”.

¿Chicharito se Retira? Javier Hernández habla de su futuro luego de su salida de Chivas

Horas después, a través de sus redes sociales, Javier Hernández posteó una imagen en su cuenta de Instagram y volvió a referirse a su salida de Chivas, pero también habló de lo que sigue:

Se cierra una etapa que me enseñó fuerza, humildad y valentía. Y empieza otra donde la meta es disfrutar. Vamos por lo nuevo, juntos como siempre!

Javier “Chicharito” Hernández, quien militó en equipos como Chivas, Manchester United, Real Madrid, West Ham, LA Galaxy, tiene 37 años y todo indica que su retiro está a la vuelta de la esquina. Su segunda etapa en el club Guadalajara inició en enero del 2024 y culminó este 11 de diciembre del 2025.

