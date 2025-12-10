¿Xabi Alonso Se Va del Real Madrid? Esto Sabemos Luego de la Derrota ante Manchester City

Este miércoles 10 de diciembre el Real Madrid sumó otra derrota a su crisis. En partido de la Jornada 6 de la Champions League, el equipo merengue cayó 2-1 ante el Manchester City. De inmediato llegó la oleada de críticas y versiones sobre el despido del entrenador Xabi Alonso.

Antes del partido ante el City los analistas, expertos y medios deportivos de España se regodearon señalando que el técnico Xabi Alonso tiene problemas en el vestidor, que las estrellas han roto la armonía, y que su continuidad en el puesto pende de un hilo.

El Real Madrid ya dejó ir el liderato de LaLiga, que ahora ocupa el Barcelona, luego de una racha de malos resultados: En los recientes 5 partidos del torneo casero sólo ha sumado 6 de 15 puntos posibles, producto de un triunfo, tres empates y una derrota.

¿Xabi Alonso se va del Real Madrid? Posible despido se agudiza por derrota contra Man City en Champions League

Esa mala racha en el torneo español llevó a Xabi Alonso y al club merengue a alejarse de la cima: Es segundo lugar de la tabla general con 26 unidades, por 40 del Barcelona. Pero lo más preocupante es que el futbol desplegado por sus pupilos deja mucho que desear.

Mientras que en la Champions League 2025 el Real Madrid sumó su segunda derrota en 6 partidos y con 12 unidades descendió al séptimo escalón de la clasificación. Hay que recordar que sólo los primeros 8 avanzan de manera directa a los octavos de final, así que está en la orilla del selecto grupo.

El futbolista brasileño Rodrygo trató de apaciguar los ánimos y dijo que respaldan a su entrenador:

Es un momento difícil para nosotros y para el entrenador. Las cosas no están saliendo bien y queríamos mostrar que estamos con el entrenador. Necesitamos estar unidos para seguir adelante y lograr nuestros objetivos

Pero las palabras y el respaldo de los jugadores no pueden tapar el sol con un dedo: la afición está decepcionada, no dudó en abuchear al estratega Xabi Alonso y los futbolistas cuando sonó el silbatazo final en la derrota por 2-1 ante el Manchester City.

Otra señal que la prensa española recalcó para reiterar que la continuidad de Xabi Alonso en el Real Madrid ya es analizada muy en serio por la directiva que encabeza Florentino Pérez. Y la danza de nombres para sustituir al entrenador ha empezado, encabezada por el de Zinedine Zidane.

Pese a la derrota en la Champions League, el entrenador Xabi Alonso respiró profundo y dijo que confía en sus jugadores para superar la mala racha:

El equipo dio la cara durante todo el partido. No tengo nada que reprochar. Los resultados no son buenos, somos críticos, autoexigentes, pero tenemos que seguir trabajando. Pasará, porque todo pasa

Sobre los silbidos en el estadio Santiago Bernabéu dijo que "no es algo nuevo. Lo podemos entender y lo tenemos que aceptar, porque aquí la exigencia es absoluta".

Alonso también se refirió a las críticas de la prensa: "Toca convivir con esta situación. Cuando eres entrenador del Real Madrid tienes que estar preparado para enfrentarlo, con entereza y autocrítica. Sabemos que las cosas pueden cambiar. porque a pesar del resultado he visto cosas positivas".

