En la Copa Intercontinental 2025 el Cruz Azul se enfrentará al Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores y la Liga brasileña de futbol. Sin embargo, el entrenador del equipo carioca, Filipe Luis, ha declarado que el club mexicano será un rival peligroso.

Luego de obtener el título de la Liga brasileña de futbol, el exjugador del Atlético de Madrid y hoy timonel del Flamengo dejó en claro que el partido contra la Máquina celeste será de alto riesgo, aunque los analistas ven a los brasileños en la final de la Copa Intercontinental ante el París SG.

Noticia relacionada: Rumbo al Mundial 2026: ¿Cómo le Ha Ido a México en los Partidos Inaugurales?

"El París Saint-Germain es el mejor equipo del mundo. Todos lo sabemos. Tenemos que dejarlo claro a los jugadores, pero aun así podemos ganarle a cualquiera. A eso vamos”, señaló Filipe Luis para después advertir que lo primero es vencer al Cruz Azul:

Para mí el partido más difícil es contra Cruz Azul. Porque hay viajes, hay tensión, y sabemos que esto es futbol y que ​​cualquier cosa puede pasar

Así que el timonel del conjunto rojinegro no deja nada al azar y es por eso que mandó a seguir de cerca al Cruz Azul, que ahora mismo disputa las semifinales del Torneo Apertura 2025 del futbol mexicano:

Ya tenemos un analista observando a Cruz Azul, así que ya sé cómo juegan y empezaremos a planificar el partido

Video: "El Cruz Azul Es un Espectáculo", Afirma Marion Reimers

¿Cuándo es el partido Cruz Azul vs Flamengo de la Copa Intercontinental 2025?

Como hemos adelantado, el partido Cruz Azul vs Flamengo de la Copa Intercontinental 2025 será el próximo miércoles 10 de diciembre en Doha, Qatar. Y como es un duelo de eliminación directa, el equipo que gane avanzará a la siguiente ronda para medirse al Pyramids FC, el sábado 13 de diciembre.

Más adelante será la final, ante el París Saint-Germain: el miércoles 17 de diciembre, en el Estadio Ahmed Bin Ali, ubicado en Doha, Qatar.

La agenda del Cruz Azul es más desgastante que la del Flamengo, que ya definió el campeonato en Brasil. Y es que La Máquina jugará el próximo sábado 6 de diciembre la semifinal de vuelta de la Liga MX ante los Tigres.

Independientemente del resultado, el equipo celeste volará hacia Qatar para entrar de inmediato en acción, el miércoles 10 de diciembre, ante el Flamengo.

Si La Máquina cementera cae ante Tigres, ya podrá concentrarse por completo en la Copa Intercontinental 2025. Pero si gana, tendrá un pie en cada torneo. De hecho a la Liga MX no le conviene que salga triunfador en el Apertura 2025, porque tendría que recorrer la gran final para la semana de Navidad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

