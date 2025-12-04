Rumbo al Mundial 2026: ¿Cómo le Ha Ido a México en los Partidos Inaugurales?

En su papel de anfitrión del Mundial 2026 a México le toca jugar el partido inaugural. Y no es algo nuevo para el equipo tricolor, ya que en la historia de las Copas del Mundo le ha tocado disputar el primer encuentro en varias ocasiones. Estos son los detalles.

La primera vez que la Selección Mexicana inauguró una fiesta mundialista fue en Uruguay 1930. En esa ocasión, el equipo comandado por el español Juan Luque de Serrallonga fue goleado 4-1 por Italia, el 13 de julio. El gol de la honra fue de Juan Carreño Lara, así que fue el primer mexicano en marcar en un Mundial.

En Brasil 1950 nuevamente el conjunto mexicano fue llamado para el silbatazo inicial de la justa internacional. El 24 de junio de ese año, en el Estadio Maracaná, los cariocas no tuvieron problema para despachar a los aztecas. El resultado del partido Brasil vs México fue de 4-0, un duro golpe para el equipo que entrenaba Octavio Vial.

El Mundial de Brasil 1950 fue el primero que disputó el portero Antonio “La Tota” Carbajal, que pasaría a la historia por su mote de “Cinco Copas” luego de acudir a ese número de competencias con la Selección Mexicana.

Y en Suiza 54 el papel del equipo Tricolor en el juego de inauguración también fue catastrófico: Brasil le pasó por encima, 5-0, a un conjunto integrado por jugadores como “La Tota” Carbajal, Raúl Cárdenas, Alfredo “Pistache” Torres y José Antonio Roca.

Dato curioso: en ese mundial de 1954 jugó Tomás Balcazar, el abuelo de Javier “Chicharito” Hernández, y le anotó un gol a Francia.

Cuatro años más tarde, en Suecia 58, los mexicanos fueron comparsa en el primer juego del certamen: los suecos les pasaron por arriba literalmente, con una goleada de 3-0. Chava Reyes, Jesús del Muro, Raúl Cárdenas y José Antonio Roca, entre otros, fracasaron en la misión mundialista y quedaron en último lugar. La Tota Carbajal recibió 8 goles en 3 juegos.

Para Chile 62 nuevamente le tocó al Tricolor ser parte de los partidos inaugurales (hubo otros tres al mismo tiempo) y otra vez cayó ante su similar de Brasil, ahora con marcador de 2-0. Bajo el mando del técnico Nacho Trelles, México sumó 2 derrotas y un triunfo (ante Checoslovaquia).

Hasta México 70 le tocó al Tri volver a estar en juego de inauguración. El 31 de mayo de 1970 los mexicanos se midieron a la URSS en el Estadio Azteca, Había altas expectativas, pero no pasaron del 0-0, un empate que dejó mal sabor de boca a la afición, que confiaba en futbolistas como Nacho Calderón, Mario “Pichojos” Pérez, Enrique Borja, Horacio López Salgado, Héctor Pulido y Javier “Kalimán” Guzmán, entre otros.

Pasaron muchos años para que la Selección Mexicana volviera a ser considerada para un partido de inauguración: Fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 ante los anfitriones. Con jugadores como Memo Ochoa, Rafa Márquez, Andrés Guardado y Cuauhtémoc Blanco y Carlos Vela, el Tri no pasó del 1-1 ante los sudafricanos.

¿Cómo le ha ido a México en los partidos de inauguración en Mundiales? Estadísticas previo al Mundial 2026

En resumen, la Selección Mexicana ha contado con el “honor” de disputar 7 partidos inaugurales de la Copa del Mundo, con resultados cuestionables: Ha perdido 5 y apenas ha empatado 2 de ellos. No ha podido sacar una sola victoria. Así que en el 2026 el equipo que comanda el estratega Javier Aguirre jugará también contra una historia de frustraciones.

Además ahí no queda todo: México suma 19 goles en contra y sólo 2 a su favor en partidos inaugurales: El de Juan Carreño Lara en Uruguay 1930 y el de Rafa Márquez en Sudáfrica 2010.

Rafa Márquez es uno de los seleccionados mexicanos que ha anotado gol en un partido inaugurale del Mundial de futbol. Foto: Cuartoscuro

Así que además de buen futbol, la Selección Mexicana necesita poder ofensivo para darle la vuelta a los malos resultados y a las estadísticas negativas en los juegos de inauguración. La localía en el Mundial 2026, concretamente en el Estadio Ciudad de México, puede ser un factor a su favor.

Uruguay 1930* | Francia 4 - 1 México

Brasil 1950 | Brasil 4 - 0 México

Suiza 1954 | Brasil 5 - 0 México

Suecia 1958 | Suecia 3 - 0 México

Chile 1962** | Brasil 2 - 0 México

México 1970 | México 0 - 0 URSS

Sudáfrica 2010 | Sudáfrica 1 - 1 México

* Se jugó otro partido al mismo tiempo

** Se jugaron cuatro partidos al mismo tiempo

Partidos ganados: Ninguno

Partidos empatados 5

Partidos perdidos: 2

Goles a favor: 2

Goles en contra: 19

Rival que más ha enfrentado México en estos partidos: Brasil, tres veces, las mismas en las que ha perdido.

