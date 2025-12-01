Asesinan a Joven Promesa del Boxeo: ¿Qué Se Sabe de la Muerte de Ishaq Bentchakal?

El boxeador Ishaq Bentchakal, considerado una promesa del pugilismo francés, fue hallado muerto en una calle de París. Aunque su cuerpo fue encontrado hace días, fue hasta este lunes 1 de diciembre que se dio a conocer la identidad del fallecido.

Ishaq Bentchakal, de 24 años de edad, empezó a boxear a muy corta edad. Desde los 9 años inició con los entrenamientos y empezó a sobresalir a los 16 años, cuando fue llamado al Centro de Alto Rendimiento de Francia.

Aunque tenía cualidades y logró pelear por el campeonato nacional amateur no consiguió el anhelado título. Tuvo que conformarse con el subcampeonato dos años seguidos, en el 2018 y 2019. Aún así llamó la atención de los promotores, que lo llevaron al profesionalismo,

Bentchakal debutó como profesional a los 19 años y sumó tres victorias, además de un empate. Sin embargo, su carrera sobre los cuadriláteros tuvo que ponerse en pausa en el 2024 debido a problemas con la ley.

Luego de su última pelea, en marzo del 2024, fue condenado a 18 meses de prisión por un caso de extorsión y posesión de drogas.

Asesinan a Ishaq Bentchakal en París: ¿Qué se sabe de la muerte de joven promesa del boxeo?

De acuerdo con medios franceses, el cuerpo sin vida de Ishaq Bentchakal fue encontrado en la vía pública, frente a un edificio, en un barrio de Seine-Saint-Denis, París. El portero fue quien llamó a la policía para reportar el caso.

Aunque la muerte del joven pugilista sucedió el pasado 24 de noviembre por la noche, su nombre fue dado a conocer hasta hoy. También trascendieron otros detalles: el reporte forense detalla que el cuerpo tenía varios impactos de bala, en el tórax y en el cuello.

Según el diario Le Parisien la policía no descarta que se haya tratado de “un ajuste de cuentas” y ya se investiga el entorno del boxeador.

Con información de N+

RGC