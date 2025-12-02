Mundial 2026: Estos Son los Cambios en el Nuevo Formato para el Sorteo de Grupos

Falta poco para que se lleve a cabo el esperado sorteo del Mundial 2026. El viernes 5 de diciembre se realizará la ceremonia en Washington DC, con varias novedades que llaman la atención. Para empezar, aumentó el número de equipos en los bombos: en lugar de 32, serán 48 las selecciones participantes.

Hay que recordar que por primera vez en la historia el Mundial se realizará en tres sedes alternas: México, Estados Unidos y Canadá.

Al contar con la participación de 48 selecciones, es lógico que se ampliará el calendario y la Copa del Mundo durará cinco semanas en lugar de cuatro. Por tanto, el equipo que quiera ser campeón deberá jugar 8 partidos, en lugar de los 7 de las ediciones recientes. El certamen iniciará el 11 de junio y culminará el 19 de julio del 2026.

Aunque se llegó a mencionar que con el aumento de selecciones habría grupos de 3, ya se hizo oficial que se mantiene el formato de 4 equipos por sector. Sólo que en vez de 8 grupos, en esta ocasión serán 12: del A al L.

Otra novedad del sorteo son las “parejas de favoritos”, como lo ha llamado la FIFA: Por ejemplo, España y Argentina (1 y 2 de la clasificación) tendrán una ruta distinta en caso de que terminen como líderes de su grupo, para que sólo se vean las caras en una hipotética final. Mismo caso de los sembrados 3 y cuatro, que son Francia e Inglaterra. En otras palabras: irán a una llave distinta a la de su pareja.

Otro de los cambios es que si bien el viernes 5 de diciembre se sabrá cómo quedan los grupos, será hasta un día después cuando se conozcan las fechas exactas de los partidos. El calendario exacto se revelará el sábado 6 de diciembre, con otra ceremonia.

Una vez que quedó claro que serán 12 grupos, hay que apuntar que avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada sector, además de los 8 mejores terceros lugares. Por tanto aquí hay otra novedad: por primera vez se jugarán dieciseisavos de final.

Nuevo Formato en Sorteo del Mundial 2026: ¿Qué Cambios Hay para Fase de Grupos de la Copa?

México, Estados Unidos y Canadá van al Bombo 1, junto a las 9 primeras selecciones del ranking de la FIFA, que son España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Una de las ventajas de los anfitriones es que ninguna de esas nueve potencias entrarán en su grupo.

En el Bombo 2 se colocará a los 12 siguientes equipos mejor ubicados y así sucesivamente, de 12 en 12, para los Bombos 3 y 4, hasta completar las 48 selecciones clasificadas.

Tal y como anticipó la FIFA, en los 12 grupos de 4 equipos cada uno, se evitará en lo posible que coincidan selecciones de la misma confederación. Salvo en el caso de Europa, por el gran número de participantes, aunque en ningún sector puede haber más de dos representantes de la UEFA (habrá ocho grupos con un seleccionado de Europa y sólo cuatro con dos de esa zona).

Justo es puntualizar que el arranque del sorteo será el habitual: primero saldrán las esferas de las tres naciones anfitrionas: la de México será verde, la de Estados Unidos azul y la de Canadá en color rojo. Las nueve restantes serán blancas.

Nuevo Formato en Sorteo del Mundial 2026: ¿Cómo se Conformará el Grupo de México?

México será cabeza de serie en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el D. Y en caso de acabar la fase inicial como líderes, en dieciseisavos se medirán con un tercer lugar.

Para entender un poco más el orden del sorteo, hay que poner de ejemplo a México, que será cabeza de serie del Grupo A, que se completará de la siguiente manera.

Una selección del Bombo 3

Una selección del Bombo 2

Una selección del Bombo 4

Por tanto, en su debut México se puede medir con Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica. La única excepción del Bombo 3 es Panamá, porque pertenece a la misma zona, que es la Concacaf.

Así que sólo resta esperar al viernes 5 de diciembre para saber cómo quedarán integrados los 12 grupos del Mundial 2026. Y un día después conoceremos el calendario completo, con fechas y horarios de los partidos.

