Confirmado México Enfrentará a Portugal y Bélgica Previo al Mundial 2026

La Selección Nacional de México tendrá dos pruebas de máxima exigencia en la Fecha FIFA de marzo de 2026, cuando enfrente a Portugal y Bélgica, ambas selecciones ubicadas dentro del Top 10 del ranking mundial de la FIFA. El duelo ante Portugal, sexta del mundo, se disputará en el Estadio Ciudad de México, recinto que reabrirá sus puertas y hará historia al convertirse en 2026 en el primer estadio del mundo en albergar tres Copas del Mundo. Tres días después, el martes 31 de marzo, México volverá a la cancha para medirse a Bélgica, octava del ranking FIFA, también a las 19:00 horas (centro de México).

Históricamente, los duelos no han sido sencillos para el Tri. Ante Portugal, México suma cinco enfrentamientos entre partidos oficiales y amistosos sin conocer la victoria: dos empates y tres derrotas. Entre ellos destaca el choque del Mundial de Alemania 2006 duelo en el cual cayó 2-1, los dos partidos en la Copa Confederaciones 2017, empatando 2-2 y perdiendo 2-1, además de los amistosos de 1969 (0-0) y 2014 (1-0 para Portugal).

El balance contra Bélgica ha sido más favorable: siete enfrentamientos, con tres victorias, dos empates y dos derrotas. México ha firmado triunfos importantes ante los belgas, todos en el Estadio Ciudad de México: 1-0 en un amistoso en 1969, 1-0 en el Mundial de México 70 y 2-1 en el Mundial de México 86. Además, ambas selecciones empataron 2-2 en el Mundial de Francia 98.

Estos encuentros llegan en un momento deportivo complejo para la Selección Mexicana, que acumula seis partidos sin ganar: derrota ante Paraguay, empates ante Uruguay, Ecuador, Corea del Sur y Japón, además de la goleada 4-0 sufrida ante Colombia. La Fecha FIFA de marzo representará una oportunidad clave para medir nivel, corregir rumbo y recuperar confianza rumbo al ciclo mundialista.

Partidos de México

México vs. Portugal — Sábado 28 de marzo de 2026, 19:00 hrs (centro de México), Estadio Ciudad de México.

México vs. Bélgica — Martes 31 de marzo de 2026, 19:00 hrs (centro de México), Soldier Field, Chicago.

