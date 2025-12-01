Cruz Azul Jugará Liguilla y Copa Intercontinental 2025 en Menos de 15 Días: Estas Son las Fechas  

Vaya agenda tan apretada que le espera al Cruz Azul en menos de 15 días. Y es que la Máquina celeste disputará las semifinales del Torneo Apertura 2025 y luego viajará a Doha, Qatar, para participar en la Copa Intercontinental 2025.

De entrada el Cruz Azul se medirá a Tigres en la semifinal del futbol mexicano y en caso de avanzar a la final, la Liga MX tendrá que recorrer la final del Apertura 2025, para esperar a que el equipo cementero regrese de su compromiso internacional.

El itinerario del Cruz Azul arrancará este miércoles 3 de diciembre, cuando se juega la semifinal de ida ante los Tigres de la UANL en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en la CDMX.

Luego, el sábado 6 de diciembre se concretará el duelo Tigres vs Cruz Azul, correspondiente a la semifinal de vuelta, en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Una vez que concluya ese partido, la Máquina celeste viajará hacia Doha, la capital de Qatar, para iniciar su participación en la Copa Intercontinental 2025, junto a los campeones de las distintas confederaciones de la FIFA, que son los siguientes:

UEFA: París Saint‑Germain (Francia), ganador de la Champions League 2024‑25.

(Francia), ganador de la Champions League 2024‑25. CONMEBOL: Flamengo (Brasil), campeón de la Copa Libertadores.

(Brasil), campeón de la Copa Libertadores. Concacaf: Cruz Azul (México), vencedor de la Concachampions 2025.

(México), vencedor de la Concachampions 2025. AFC: Al‑Ahli (Arabia Saudita), vencedor de la AFC Champions League Elite.

(Arabia Saudita), vencedor de la AFC Champions League Elite. CAF: Pyramids FC (Egipto), que se coronó en la CAF Champions League.

¿Cuándo Juega Cruz Azul la Liguilla y Copa Intercontinental 2025? Fechas de próximos partidos

La Máquina empezará a competir en la Copa Intercontinental 2025 el próximo miércoles 10 de diciembre, cuando se lleve a cabo el partido Cruz Azul vs Flamengo, que es de eliminación directa.

En caso de que el equipo mexicano supere al brasileño, seguirá en competencia y se enfrentará al Pyramids FC, el sábado 13 de diciembre. Si el sueño celeste continúa, entonces irá por el trofeo de campeón.

El partido decisivo será ante el París Saint-Germain, el miércoles 17 de diciembre, en el Estadio Ahmed Bin Ali, ubicado en Doha, Qatar.

Hay que señalar que si el Cruz Azul aún está vivo en la Liga MX, la final del Torneo Apertura 2025 se estaría jugando tentativamente la semana siguiente: jueves 25 y domingo 28 de diciembre.

Las semifinales del Torneo Apertura 2025 ya tienen definidos los horarios y son los siguientes:

Cruz Azul vs Tigres , miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas

, miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas Monterrey vs Toluca, miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas

miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas Toluca vs Monterrey, sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas

sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas Tigres vs Cruz Azul, sábado 6 de diciembre a las 21:00 horas

