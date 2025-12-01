Semifinales Liga MX 2025: Así Quedan Fechas y Horarios de Partidos
Conoce aquí cómo quedan las fechas y horarios de partidos de las semifinales de la Liga MX 2025
Este lunes, 1 de diciembre de 2025, se dieron a conocer las fechas y los horarios de los partidos de las semifinales de la Liga MX del torneo de Apertura 2025.
Los cuatro equipos que pasaron a las semifinales son:
Noticia relacionada: Tigres Remonta y Está en Semifinales; ¿Habrá Clásico Regio en Semifinales de la Liga MX?
Fechas y horarios de las semifinales de la Liga MX
Así quedaron las fechas y horarios de las Semifinales de la Liga MX 2025:
Partidos de Ida
- 3 de diciembre de 2025: Monterrey vs Toluca, Estadio BBVA, a las 21:10 horas.
- 3 de diciembre de 2025: Cruz Azul vs Tigres, Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas.
Partidos de Vuelta
- 6 de diciembre de 2025: Toluca vs Monterrey, estadio Nemesio Diez, a las 19:00 horas.
- 6 de diciembre de 2025: Tigres vs Cruz Azul, Estadio Universitario, a las 21:10 horas
La Liga BBVA MX informa sobre los horarios de las Semifinales del Torneo Apertura 2025. pic.twitter.com/OAnl8PkHgn— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 1, 2025
Con información de N+
