Semifinales Liga MX 2025: Así Quedan Fechas y Horarios de Partidos

Este lunes, 1 de diciembre de 2025, se dieron a conocer las fechas y los horarios de los partidos de las semifinales de la Liga MX del torneo de Apertura 2025.

Los cuatro equipos que pasaron a las semifinales son:

Fechas y horarios de las semifinales de la Liga MX

Así quedaron las fechas y horarios de las Semifinales de la Liga MX 2025:

Partidos de Ida

3 de diciembre de 2025: Monterrey vs Toluca, Estadio BBVA, a las 21:10 horas.

3 de diciembre de 2025: Cruz Azul vs Tigres, Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas.

Partidos de Vuelta

6 de diciembre de 2025: Toluca vs Monterrey, estadio Nemesio Diez, a las 19:00 horas.

6 de diciembre de 2025: Tigres vs Cruz Azul, Estadio Universitario, a las 21:10 horas

La Liga BBVA MX informa sobre los horarios de las Semifinales del Torneo Apertura 2025. pic.twitter.com/OAnl8PkHgn — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 1, 2025

