Inicio Deportes Semifinales Liga MX 2025: Así Quedan Fechas y Horarios de Partidos

Semifinales Liga MX 2025: Así Quedan Fechas y Horarios de Partidos

|

N+

-

Conoce aquí cómo quedan las fechas y horarios de partidos de las semifinales de la Liga MX 2025

Así quedan fechas y horarios de partidos de Semifinales Liga MX Apertura 2025

Así quedan fechas y horarios de partidos de Semifinales Liga MX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Este lunes, 1 de diciembre de 2025, se dieron a conocer las fechas y los horarios de los partidos de las semifinales de la Liga MX del torneo de Apertura 2025.

Los cuatro equipos que pasaron a las semifinales son:

  1. Toluca.
  2. Tigres.
  3. Monterrey.
  4. Cruz Azul.

Noticia relacionada: Tigres Remonta y Está en Semifinales; ¿Habrá Clásico Regio en Semifinales de la Liga MX?

Fechas y horarios de las semifinales de la Liga MX

Así quedaron las fechas y horarios de las Semifinales de la Liga MX 2025:

Partidos de Ida

  • 3 de diciembre de 2025: Monterrey vs Toluca, Estadio BBVA, a las 21:10 horas.
  • 3 de diciembre de 2025: Cruz Azul vs Tigres, Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas.

Partidos de Vuelta

  • 6 de diciembre de 2025: Toluca vs Monterrey, estadio Nemesio Diez, a las 19:00 horas.
  • 6 de diciembre de 2025: Tigres vs Cruz Azul, Estadio Universitario, a las 21:10 horas

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

Liga MXFutbol
Inicio Deportes Horarios semifinales liga mx apertura 2025 fechas a que hora juegan partidos