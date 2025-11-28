¿Quisieras Recordar Cada Día de Tu Vida? Esto es Hipertimesia y los Casos de Memoria Fotográfica

En los últimos días mucho se ha hablado mucho de la Hipertimesia, o también conocida como o "Memoria Autobiográfica Muy Superior" (HSAM, por sus siglas en inglés), pero ¿es posible recordar todo y con mucho detalles?

Qué es la Hipertimesia: De acuerdo con investigadores del Centro de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria de la Universidad de California en Irvine, es un misterioso fenómeno de la memoria, donde las personas tienen una capacidad superior para recordar detalles específicos de eventos de su vida, como memoria fotográfica.

La Hipertimesia fue descubierta en 2016, cuando el profesor James McGaugh y sus colegas documentaron el primer caso conocido de HSAM, se trataba de una mujer identificada como Jill Price.

Durante la investigación, Jill pudo especificar detalles de fechas como en qué día de la semana cayó y qué hizo ese día. Desde entonces, se han identificado a un número reducido de personas con esta extraordinaria capacidad, hasta ahora más de 50.

Casos de Hipertimesia

Actualmente, los investigadores están desarrollando nuevas herramientas para analizar el fenómeno de la Hipertimesia, que no dependen de la experiencia individual ni del conocimiento explícito de eventos públicos.

Hasta el momento, los estudios realizados en la UC Irvine sugieren que las personas con HSAM o memoria fotográfica tienen capacidades superiores en la memoria autobiográfica.

Además, estudios de resonancia magnética de su cerebro muestran evidencia preliminar de regiones y redes específicas que podrían ser diferentes a las de los participantes de control, aunque la investigación está en desarrollo.

En días recientes han surgido nombres de personalidades que tienen la condición de Hipertimesia, entre ellos Dabiz Muñoz, uno de los mejores cocineros del mundo y chef del restaurante DiverXO.

