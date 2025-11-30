¿Cuál Fue el Resultado Entre Chivas y Cruz Azul en el Juego de Vuelta de los Cuartos de Final?

Cruz Azul y Guadalajara disputaron este domingo el juego de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025, en un cruce que ha sido cerrado durante todo el año y que hoy definió al último semifinalista del torneo. La ida terminó sin anotaciones en el Akron, por lo que el desenlace quedó completamente en lo que ocurrió esta noche en Ciudad Universitaria.

La Máquina llegó con un pequeño colchón: su mejor posición en la clasificación. Haber terminado el torneo regular en el tercer peldaño le permitía avanzar con cualquier empate. Por el contrario, el cuadro rojiblanco, que cerró la fase regular en el sexto lugar, obligaba al rebaño a ganar sí o sí para mantenerse con vida.

El presente inmediato pintaba un choque parejo. Chivas no conocía la derrota desde la Jornada 14 y llegaba con una inercia competitiva que ha incomodado a Cruz Azul en varios de los últimos enfrentamientos. Sin embargo, la balanza reciente favorecía ligeramente al conjunto celeste, que sumaba triunfos importantes en los duelos previos de liga.

Resumen del partido entre Cruz Azul y Chivas

Cruz Azul y Chivas protagonizaron un duelo lleno de tensión en Ciudad Universitaria, donde el Rebaño golpeó primero con el tanto de Cade Cowell apenas al minuto 8. La Máquina respondió rápido con un gol de Gabriel Fernández al 14’, pero Guadalajara volvió a tomar la ventaja gracias al remate de Bryan González. El primer tiempo estuvo lleno de roces y pausas, reflejo de la presión que ambos equipos tenían encima.

En la segunda mitad, Chivas buscó liquidar el encuentro, pero Cruz Azul resistió. Jeremy Márquez igualó el marcador al 72’ tras una gran acción colectiva. A falta de nueve minutos para el final, el árbitro marcó penal para el Guadalajara, pero Javier “Chicharito” Hernández voló su disparo, dejando escapar la oportunidad más clara para el Rebaño. El cierre se volvió un ida y vuelta con ambos equipos dejando todo en la cancha.

Cuando parecía que el empate definiría todo, llegó la última emoción del partido: al minuto 97, Carlos Rodríguez marcó el gol que selló el triunfo cementero. Con el resultado Cruz Azul obtuvo su boleto a las semifinales del Apertura 2025, mientras que Chivas quedó eliminado pese a su buen cierre de torneo.

Minuto a Minuto / Cruz Azul (3) 3-2 (2) Chivas

Concluye el juego entre la máquina y Chivas. Cruz Azul consigue el boleto a semifinales.

Minuto 90+7

¡Gooooool de Cruz Azul! Carlos Rodríguez marca el tres por dos para sentenciar la eliminatoria.

Minuto 86

Javier Hernández cobra el penal y vuela su disparo. Chivas falla desde los once pasos.

Minuto 81

Penal para las Chivas. Jesús Orozco comete falta dentro de su área. El árbitro central decide marcar pena máxima en contra de Cruz Azul.

Minuto 72

¡Gooooool de Cruz Azul! Gran jugada en conjunto de la máquina que concluye con disparo de Jeremy Márquez para marcar el tanto del empate.

Minuto 70

Remate de cabeza por parte de Cruz Azul que se va por arriba del arco del 'Tala' Rangel.

Minuto 53

Cade Cowell le pega cruzado, sin embargo, su disparo se va apenas desviado.

Minuto 51

Gabriel Fernández ingresa al área e impacta a portería. José Castillo se barre de manera perfecta para enviar el balón a tiro de esquina.

Minuto 46

Efraín Álvarez le pega de media vuelta y en dos tiempos Andrés Gudiño se queda con el esférico.

Arranca la segunda parte del partido. Cruz Azul deberá ir por el empate para meterse dentro de los mejores cuatro equipos del Apertura 2025.

Acaba la primera mitad del encuentro. Cruz Azul cae dos por uno ante el chiverío.

Minuto 45

Tiro libre que cobra Efraín Álvarez. El balón es desviado y se queda cerca de anotar.

Minuto 35

¡Goooool de las Chivas! Centro de Efraín Álvarez por el costado izquierdo. Tras un rebote, Bryan González le pega para convertir el segundo tanto del conjunto dirigido por Gabriel Milito.

Minuto 25

El juego se interrumpe en varias ocasiones por faltas constantes de ambos equipos.

Minuto 14

¡Goool de Cruz Azul! Jeremy Márquez toca para Gabriel Fernández que golpea de primera para marcar el empate para la máquina.

Minuto 12

José Rivero golpea con la parte externa del pie derecho y se queda cerca de anotar la igualada para la máquina.

Minuto 8

¡Goooool de Chivas! Centro de Roberto Alvarado para Cade Cowell que impacta de primera intención, marcando el primero para el rebaño.

Arranca el duelo en Ciudad Universitaria

Alineaciones

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta, Carlos Rotondi, Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez, Lorenzo Faravelli, José Rivero, José Paradela y Gabriel Fernández.



Chivas: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Cade Cowell.

